Der Kampf um die mächtigste Cyberwaffe der Welt

Das Beispiel Mexiko offenbarte sowohl das Versprechen als auch die Gefahren einer Zusammenarbeit mit dem ONS. Im Jahr 2017 berichteten Forscher von Citizen Lab, einer Überwachungsgruppe mit Sitz an der Universität von Toronto, dass mexikanische Behörden Pegasus benutzten, um die Konten von Befürwortern einer Steuer auf alkoholfreie Getränke zu hacken, wie z als Teil einer umfassenderen Kampagne, die sich gegen Menschenrechtsaktivisten, politische Oppositionsbewegungen und Journalisten richtet. Noch besorgniserregender war, dass jemand in der Regierung Pegasus benutzt hatte, um Anwälte auszuspionieren, die daran arbeiteten, das Massaker an 43 Studenten in Iguala im Jahr 2014 aufzudecken. Tomás Zerón de Lucio, der Leiter des mexikanischen Äquivalents des FBI, war einer der Hauptakteure Autoren der Version der Bundesregierung des Ereignisses, die zu dem Schluss kam, dass die Studenten von einer örtlichen Bande getötet wurden. Doch 2016 wurde gegen ihn selbst wegen des Verdachts ermittelt, die Beteiligung der Bundesregierung an den Ereignissen vertuscht zu haben. Nun hat sich herausgestellt, dass er dafür Pegasus hätte einsetzen können – eine seiner offiziellen Pflichten war es, den Kauf von Cyber-Waffen und anderer Ausrüstung abzusegnen. Im März 2019, kurz nachdem Andrés Manuel López Obrador Peña Nieto nach einer erdrutschartigen Wahl ersetzt hatte, beschuldigten Ermittler Zerón der Folter, Entführung und Manipulation von Beweisen im Zusammenhang mit dem Massaker von Iguala. Zerón floh nach Kanada und dann nach Israel, wo er als Tourist eingereist ist und wo er sich – trotz eines Auslieferungsersuchens aus Mexiko, das ihn nun wegen weiterer Anklagen wegen Unterschlagung sucht – heute aufhält.

Amerikanische Zurückhaltung Der Austausch von Informationen schuf weitere Möglichkeiten für NSO und Israel. Im August 2009 versuchte Panamas neuer Präsident Ricardo Martinelli, frisch von einem Präsidentschaftswahlkampf, der auf Versprechungen zur „Beseitigung der politischen Korruption“ beruhte, amerikanische Diplomaten im Land davon zu überzeugen, ihn zu überwachen, um „Sicherheitsbedrohungen sowie politische Gegner“ auszuspionieren. . laut einem von WikiLeaks veröffentlichten Kabel des Außenministeriums. Die Vereinigten Staaten „werden sich nicht an Bemühungen beteiligen, das Abhören von innenpolitischen Zielen auszuweiten“, antwortete der stellvertretende Missionschef.

Martinelli versuchte einen anderen Ansatz. Anfang 2010 war Panama eines von nur sechs Ländern in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, das Israel gegen eine Resolution unterstützte, den Bericht der Goldstone-Kommission über Kriegsverbrechen während des israelischen Angriffs von 2008-2009 auf Gaza auf der internationalen Tagesordnung zu halten. Eine Woche nach der Abstimmung landete Martinelli auf einer seiner ersten Reisen außerhalb Lateinamerikas in Tel Aviv. Panama wird immer zu Israel stehen, sagte er dem israelischen Präsidenten, Shimon Peres, in Dankbarkeit für „seine Vormundschaft über die Hauptstadt der Welt – Jerusalem“. Er sagte, er und sein Gefolge aus Ministern, Geschäftsleuten und Führern der jüdischen Gemeinde seien nach Israel gekommen, um zu lernen. „Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, aber wir sind uns aufgrund des jüdischen Herzens von Panama sehr nahe“, sagte er.

Hinter verschlossenen Türen nutzte Martinelli seine Reise, um unter Beobachtung einzukaufen. Bei einem privaten Treffen mit Netanjahu besprachen die beiden Militär- und Geheimdienstausrüstung, die Martinelli von israelischen Anbietern kaufen wollte. Laut einer Person, die an dem Treffen teilnahm, interessierte sich Martinelli besonders für die Möglichkeit, den SMS-Dienst BBM von BlackBerry zu hacken, der damals in Panama sehr beliebt war.

In zwei Jahren konnte Israel ihm eines der raffiniertesten Werkzeuge anbieten, die je hergestellt wurden. Nach der Installation von NSO-Systemen in Panama City im Jahr 2012 stimmte die Regierung von Martinelli mehrfach für Israel, einschließlich der Ablehnung der Entscheidung der Vereinten Nationen, den Status der palästinensischen Delegation aufzuwerten – 138 Länder stimmten für die Resolution, nur Israel, Panama und sieben weitere Länder sind dagegen.

Laut einer späteren eidesstattlichen Erklärung von Ismael Pitti, einem Analysten des Nationalen Sicherheitsrates von Panama, wurde die Ausrüstung in einer massiven Kampagne verwendet, um „die Privatsphäre von Panamaern und Nicht-Panamaern zu verletzen“ – politische Gegner, Richter, Gewerkschaftsführer, Geschäftskonkurrenten – alles „ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren“. Das teilte die Staatsanwaltschaft später mit Martinelli befahl sogar dem Team, das Pegasus bediente, sich in das Telefon seiner Geliebten zu hacken. Alles endete 2014, als Martinelli durch seinen Vizepräsidenten Juan Carlos Varela ersetzt wurde, der selbst behauptet, das Ziel von Martinellis Spionage gewesen zu sein. Martinellis Untergebene demontierten das Spionagesystem und der ehemalige Präsident floh aus dem Land. (Im November wurde er von panamaischen Gerichten wegen Abhörvorwürfen freigesprochen.)

NSO verdoppelte seinen Umsatz jedes Jahr – 15 Millionen Dollar, 30 Millionen Dollar, 60 Millionen Dollar. Dieses Wachstum hat die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich gezogen. Im Jahr 2014 zahlte Francisco Partners, eine in den USA ansässige globale Investmentfirma, 130 Millionen US-Dollar für 70 % der NSO-Aktien und fusionierte dann ein weiteres israelisches Cyberwaffenunternehmen namens Circles, bei ihrer Neuanschaffung. Circles wurde von einem ehemaligen hochrangigen AMAN-Offizier gegründet und bot seinen Kunden Zugang zu einer Schwachstelle, die es ihnen ermöglichte, den Standort jedes Mobiltelefons auf der Welt zu ermitteln – eine Schwachstelle, die 10 Jahre zuvor vom israelischen Geheimdienst entdeckt wurde. Das kombinierte Unternehmen könnte mehr Kunden als je zuvor mehr Dienstleistungen anbieten.