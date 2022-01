Der kambodschanische Premierminister wurde auf dem roten Teppich in Myanmar begrüßt, als ein Besuch Proteste auslöste

Der kambodschanische Premierminister Hun Sen spricht während eines Treffens mit dem chinesischen Premierminister Li Keqiang (unsichtbar) in der Großen Halle des Volkes in Peking, China, 22. Januar 2019. Ng Han Guan / Pool über REUTERS

7. Januar (Reuters) – Der kambodschanische Premierminister Hun Sen wurde am Freitag in Myanmar mit einer Ehrengarde und einem roten Teppich begrüßt, als in anderen Teilen des Landes Proteste von Putschisten ausbrachen, die befürchteten, dass seine Reise nicht stattfinden würde mehr Legitimität der Junta verleihen.

Sein zweitägiger Besuch für Gespräche mit Myanmars Militärführern war der erste eines Regierungschefs in Myanmar, seit das Militär die gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi am 1. Februar letzten Jahres gestürzt hat.

Kambodscha ist derzeit Vorsitzender des Verbands Südostasiatischer Nationen, der die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Myanmar-Krise geleitet und im April einen „Konsens“-Fünf-Punkte-Friedensplan angenommen hat.

Einige andere ASEAN-Länder, darunter Indonesien, haben ihre Frustration darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Junta den Plan nicht umgesetzt hat.

In Myanmar sagten Gegner des Militärregimes, Hun Sen unterstütze die Junta durch die Reise.

In Depayin, etwa 300 km nördlich der Hauptstadt Naypyidaw, verbrannten Demonstranten ein Plakat des kambodschanischen Premierministers und riefen „Hun Sen komm nicht nach Myanmar. Wir wollen keinen Diktator Hun Sen“, Fotos weiter soziale Medien gezeigt.

Proteste wurden auch in Mandalay Second City und in den Regionen Tanintharyi und Monywa gemeldet.

In einer Rede am Mittwoch rief Hun Sen zu Zurückhaltung aller Parteien in Myanmar und zur Achtung des Friedensplans auf.

„Brüder von Burma, wollen Sie, dass Ihr Land in einen echten Bürgerkrieg gerät oder soll er gelöst werden? “ er sagte.

Nach einem Telefonat mit Hun Sen diese Woche sagte der indonesische Präsident Joko Widodo in Twitter-Nachrichten, dass, wenn es keine signifikanten Fortschritte beim Friedensplan gebe, nur nicht-politische Vertreter Myanmars zu ASEAN-Treffen zugelassen werden sollten.

Im Oktober wurde Junta-Führer Min Aung Hlaing Teilnahme verboteng einen ASEAN-Gipfel wegen seiner Unfähigkeit, die Feindseligkeiten zu beenden, humanitären Zugang zu gewähren und einen Dialog einzuleiten, wie mit ASEAN vereinbart.

Aber als ein weiteres Zeichen der Spaltung im 10-Mitglieder-Block sagte Hun Sen letzten Monat, dass es Junta-Beamten erlaubt sein sollte, an ASEAN-Treffen teilzunehmen.

Min Ko Naing, ein führender Aktivist in Myanmar, sagte in einem Social-Media-Beitrag, dass Hun Sen massiven Protesten gegen seinen Besuch ausgesetzt sein werde, was der ASEAN schaden würde.

Hun Sen ist einer der ältesten Führer der Welt und wird seit langem von westlichen Ländern und Menschenrechtsgruppen für das harte Vorgehen gegen Gegner, Bürgerrechtsgruppen und die Medien in Kambodscha verurteilt.

Emerlynne Gil, stellvertretende regionale Forschungsdirektorin von Amnesty International, sagte, die Reise riskiere, gemischte Botschaften an den Militärchef von Mynamar zu senden, und Hun Sen sollte stattdessen die ASEAN auffordern, energische Maßnahmen zu ergreifen, um die „dramatische Menschenrechtslage“ im Land anzugehen.

Hun Sen soll sich mit dem Militärführer Min Aung Hlaing treffen, aber das von den USA finanzierte Radio Free Asia zitierte einen Junta-Sprecher mit den Worten, er werde sich nicht mit Suu Kyi treffen, die seit dem Putsch inhaftiert ist und vor Gericht steht und mit fast einem Dutzend Fällen konfrontiert ist die mit einer Höchststrafe von mehr als 100 Jahren Gefängnis verbunden sind.

