Pokémon Legends: Arceus bekommt neuen sechsminütigen Übersichtstrailer

Das am meisten erwartete Switch-Spiel im Januar 2022 ist leicht Pokémon Legends: Arceus – Es ist eine ganz neue Version der langen Serie der Monsterzähmung, die die Spieler in die Vergangenheit zurückversetzt. Es wird am 28. Januar veröffentlicht und Upstream, Nintendo und The Pokémon Company haben immer mehr Filmmaterial aus dem Spiel geteilt.

Der neueste Clip, der veröffentlicht wird, ist ein Intro-Trailer. Obwohl es auf Japanisch ist, gibt es Trainern immer noch einen guten Eindruck davon, wie das Spiel ablaufen wird – es zeigt sechs Minuten Landschaft, Pokémon, Menschen und angebotene Anpassungen. Es gibt auch viel Filmmaterial zu Kampfmechaniken und Transportmitteln.

Auch dies ist ein japanischer Trailer – aber Nintendo wird voraussichtlich in naher Zukunft ein englisches Video mit demselben Filmmaterial veröffentlichen. Klicken Sie unten, um das neueste Video anzusehen:

Eine neue Schlüsselkunst wurde ebenfalls geteilt. Hier ist eine Übersicht von Serebii.net:

Pokémon Legends: Arceus wird am 28. Januar exklusiv für Nintendo Switch erscheinen. Freust du dich darauf? Sag es uns in den Kommentaren.