Der griechische Premierminister besorgt über die Haltung des Westens gegenüber der Türkei | Neu

Der griechische Premierminister sagte, er befürchte, die Reaktion der Westmächte auf die türkischen Aktionen würde ihn zu einem inakzeptablen Verhalten ermutigen.

Die Äußerungen von Kyriakos Mitsotakis kamen am Freitag nach einem Treffen mit der scheidenden deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zu einem letzten offiziellen Besuch in Athen war.

“Ich befürchte, dass die westliche Ruhe türkische Willküraktionen fördern wird, und es ist an der Zeit, dass europäische Prinzipien in europäische Politik und hauptsächlich in europäische Praktiken gegen diejenigen umgewandelt werden, die sie beleidigen”, sagte er.

Die NATO-Nachbarn und -Verbündeten Griechenland und die Türkei sind sich in einer Reihe von Fragen nicht einig, darunter territoriale Streitigkeiten in der Ägäis, die sie teilen, Bohrrechte im östlichen Mittelmeer und die ethnisch gespaltene Insel Zypern.

„Niemand sucht nach einer endgültigen Unterbrechung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Es wäre nichts, was Europa oder Griechenland oder letztendlich der Türkei zugute kommen würde“, sagte Mitsotakis.

Die Türkei ist seit mehr als zwei Jahrzehnten offizieller Kandidat für den EU-27-Beitritt, aber auch die Beziehungen zum Block waren in letzter Zeit angespannt.

“Ich denke, die Türkei als NATO-Mitglied und die Türkei als Nachbar sollten so behandelt werden, dass deutlich wird, dass es in unserem Interesse ist, vernünftige Beziehungen zur Türkei zu haben”, sagte Merkel. “Auch bei Meinungsverschiedenheiten haben wir zum Beispiel auch in Menschenrechtsfragen.”

Deutschland hat in der Vergangenheit betont, dass der Dialog unerlässlich ist, um die Beziehungen zur Türkei zu verbessern. Griechenland besteht darauf, dass es für den Dialog mit seinem Nachbarn offen ist, dass aber auf beiden Seiten ein ähnlicher Wille vorhanden sein muss. Die Türkei hat sich auch bereit erklärt, zu sprechen, und die beiden führen eine Reihe von Vertrauensgesprächen auf niedriger Ebene.

„Einerseits reicht Griechenland die Hand der Freundschaft; Andererseits wird Griechenland als erstes seine Souveränität und seine Hoheitsrechte verteidigen, wenn es der Ansicht ist, dass diese in irgendeiner Weise verletzt werden “, sagte Mitsotakis.

Zitternde Spannungen

Griechenland und die Türkei sind letztes Jahr beinahe zusammengestoßen, als sie Kriegsschiffe in Seegebiete schickten, die sie als ihre eigenen betrachteten. Obwohl sich diese Szenen nicht wiederholt haben, schießen die beiden Länder regelmäßig auf Zypern, gegen das die Türkei eine ständige Herausforderung stellt, um zu verhindern, dass die östliche Mittelmeerinsel vor der Küste nach Öl und Gas sucht.

Die international anerkannte griechisch-zypriotische Regierung von Zypern hat Lizenzen für die Offshore-Erdöl- und -Gasexploration erteilt, ein Schritt, der nach Angaben der Türkei die Rechte der türkisch-zyprischen Gemeinschaft der Insel verletzt.

Ausschließliche Offshore-Wirtschaftszonen sind zwischen Nachbarstaaten vereinbarte Seezonen, die definieren, wo ein Land kommerzielle Rechte hat, wie beispielsweise das Recht, nach Kohlenwasserstoffen zu explorieren. Diese Gebiete können sich bis zu 200 Seemeilen (370 km) von einer Küstenlinie oder, wenn sie sich das Meeresgebiet mit einem anderen Staat teilen, bis zu der Äquidistanz zwischen den beiden erstrecken.

Im Falle Griechenlands und der Türkei wird die Angelegenheit jedoch durch Streitigkeiten über die Ausdehnung ihrer Festlandsockel und die Grenze ihrer Hoheitsgewässer kompliziert. Der Streit hat jede Erklärung Griechenlands verzögert, seine Hoheitsgewässer von 6 Meilen (9,5 km) in der Ägäis auf 19 km auszudehnen.

Mitsotakis sagte am Freitag, Griechenland sei bereit, sich mit der Türkei über die Abgrenzung ihrer jeweiligen Wirtschaftszonen auf See zu einigen.

“Meine Tür steht immer offen, aber dieser Dialog setzt einen Abbau unnötiger Spannungen voraus”, sagte Mitsotakis.

„Griechenland hat mit Nachbarländern wie Italien und Ägypten Abkommen zur Festlegung exklusiver Wirtschaftszonen unterzeichnet. Es gibt keinen Grund, warum wir dies nicht mit der Türkei tun können, vorausgesetzt, die Spannungen werden abgebaut und wir wissen, dass ein solcher Ansatz letztendlich für beide Länder von Vorteil wäre“, sagte er.

Die Äußerungen von Mitsotakis lösten keine sofortige Reaktion aus der Türkei aus. Ankara hat zuvor erklärt, dass es offen ist, mit jedem Land über die Meeresabgrenzung zu diskutieren, solange seine Rechte respektiert werden.