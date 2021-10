PS5-Aufstockung bei Best Buy führt für viele zum Erfolg

Heute ist bei Best Buy wieder ein neuer PlayStation 5-Restock erschienen. Ähnlich wie bei früheren Aufstockungen, die im Laufe des letzten Jahres stattfanden, variierten die Kaufmöglichkeiten je nach Wohnort. Glücklicherweise schien diese neue PS5 mehr als üblich viel mehr Gewinne als normal zu bringen, was anscheinend zeigt, dass die Konsole von Sony mit der Zeit immer einfacher zu erwerben ist.

Kurz nachdem Best Buy heute seinen letzten Bestand an PS5-Konsolen veröffentlicht hatte, begannen die sozialen Medien mit Gegenreaktionen von Kunden aufzuleuchten, die versuchten, die Hardware wieder für sich selbst abzurufen. Insgesamt schien die Auffüllung viel besser als üblich zu verlaufen, und nur sehr wenige Leute meldeten Probleme mit der Best Buy-Website. Obwohl immer noch einige Fehler und Frustrationen auftraten, gaben mehr Leute als normal an, dass sie eine PS5 ergattern konnten.

Vor diesem Hintergrund sieht es definitiv so aus, als hätte Best Buy damit begonnen, die Probleme mit seinen PS5-Verkäufen auszubügeln. Und während diese Probleme in Zukunft immer wieder auftreten können, scheint Best Buy, wenn Sie jemand sind, der immer noch nach einer PS5 für sich selbst sucht, ein beständiger Einzelhändler geworden zu sein, wenn es darum geht, eine zu kaufen.

Habt ihr heute die PS5 bei Best Buy selbst gejagt? Und was war Ihre eigene Erfahrung? Lass es mich entweder in den Kommentaren wissen oder kontaktiere mich auf Twitter unter @ Mooreman12.

Umgekehrt sollten Sie unbedingt weiterlesen, wenn Sie sehen möchten, wie der heutige Nachschub bei verschiedenen Kunden gelaufen ist.