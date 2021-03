Mit ‘Halo Infinite’ kannst du Feinde aus dem Spielring schieben

Wann Unendlicher Heiligenschein kommt später in diesem Jahr herausAuf diese Weise können Sie etwas tun, was Sie in keinem der vorherigen Spiele der Serie getan haben: Schieben Sie Feinde vom Rand des Halo-Rings. Die kleinen Informationen stammen aus den letzten Fragen / Antworten der Community Unendlich Entwickler 343 Industries fand diese Woche statt (via IGN). Fan fragte das Team, ob es möglich sei, Feinde aus dem neuen Spiel auszuschalten Zeta Halo Einstellung. “Die Antwort ist ja”, sagte Gameplay-Direktor Troy Mashburn, der erklärte, wie er genau das getan hat, als er das Spiel kürzlich gespielt hat.

Er sagt, er habe Halo gefahren als er einem Wraith begegnete. “Zum Glück”, schob er den Covenant-Panzer über den Rand und erlaubte ihm zu beobachten, wie er langsam zurückkippte und in den Abgrund fiel. „Also kann man absolut die Grenzen überschreiten. Es wird schwierig, aber wenn Sie es richtig einstellen können, werden Sie es sehen “, sagte Mashburn.

Die Tatsache, dass Sie dies durch tun können Unendlich spiegelt die Rückkehr zu einer Sandbox-Designphilosophie von 343 Industries wider. Das Team sagt, dass sie von Levels wie The Silent Cartographer aus inspiriert wurden Halo: Weiterentwickelter Kampf Gestalte das Spiel so, dass du mit allen verfügbaren Werkzeugen ein Ziel erreichen kannst.

Zu diesem Zweck ist die Welt von Unendlicher Heiligenschein Das Spiel bietet einen vollständigen Zyklus von Tag und Nacht, der sich auf die Entwicklung der Dinge auswirkt. Nachts sehen Sie beispielsweise mehr Schildschakale und können sogar schlafende Grunts bei der Arbeit entdecken. Nach der Veröffentlichung des Spiels im Herbst plant 343 sogar, Schneestürme und Gewitter hinzuzufügen. Es werden auch mehrere Biome zu erforschen sein.

Das Studio hat letztendlich einige dieser Funktionen gegenüber denen priorisiert, die Gamer von der Serie erwarten. Beispielsweise wird die doppelte Verwendung beim Start nicht im Spiel sein. “Wir können nicht alles”, sagte Quinn Delhoyo, leitender Sandkasten-Designer.