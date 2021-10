Der Goldkünstler Gustav Klimt erhält eine beeindruckende Ausstellung von Torontos Lighthouse Immersive

Gustav Klimt ist der neueste Künstler, der sich der Welt der immersiven Kunstausstellungen anschließt.

Die Werke des österreichischen Künstlers aus dem späten 19.

Klimt, der 1862 in Baumgarten, Österreich, geboren wurde, war Teil einer böhmischen und avantgardistischen Kulturbewegung in Wien, zu der Personen wie der Architekt Otto Wagner, der Komponist Gustav Mahler und der Psychoanalytiker Sigmund Freud gehörten, so die Website artsy.net.

Lighthouse Immersive, das Torontoer Unternehmen hinter “Immersive Klimt: Revolution” und “Immersive Van Gogh”, beschreibt die Zeit als “den Höhepunkt der künstlerischen Revolution in Wien, die dem Untergang eines Imperiums vorausging: pulsierend mit explosiver Energie und der Kollision der traditionell und modern.

Klimt wurde nach Angaben der Klimt Gallery als Architekturmaler ausgebildet und begann seine berufliche Laufbahn mit dem Bemalen von Wandgemälden und Decken in großen öffentlichen Gebäuden. Heute ist er vor allem für seine „Goldene Phase“ bekannt, in der er Gemälde, oft Frauenporträts, mit Blattgold veredelt, schafft.

Eines seiner bekanntesten, “Portrait of Adèle Bloch-Bauer I”, wurde 2006 für einen damaligen Rekordpreis von 135 Millionen Dollar versteigert.

„Immersive Klimt“ wird eine Reise durch seine Entwicklung als Künstler sein, sagt Lighthouse Immersive, „von Tausenden von handgezeichneten Skizzen bis hin zu Werken aus der Blütezeit seiner ‚Goldenen Phase‘, einschließlich des majestätischen ‚Baum des Lebens‘ und seiner berühmtes und legendäres Werk, “Der Kuss”.

Wie in „Immersive Van Gogh“ werden Klimts Gemälde (zusammen mit denen seiner Zeitgenossen Egon Schiele und Koloman Moser) auf die Wände und den Boden einer lagergroßen Fläche projiziert, die einst Teil des Gebäudes war. begleitet von einem Original-Soundtrack von Luca Longobardi und einer sogenannten hochmodernen Animation.

Corey Ross, Mitbegründer von Lighthouse Immersive, sagte, dass Siccardi und Longobardi „in dieser Show etwas verspielter sind, indem sie Klimts Werk zum Leben erwecken; Die Show hat eine wahrhaft festliche Energie, die den Moment im Herbst absolut treffen wird, wenn die Stadt weiter lebendig wird.

Klimts Produktion wird in einem Raum neben der Van-Gogh-Show in der Yonge Street 1 gezeigt, in der auch „Gogh by Car“ untergebracht ist, eine Autokino-Version von „Immersive Van Gogh“, die Kunden bequem erleben können. ihrer Autos.

„Immersive Van Gogh“ war trotz seiner Premiere während der Pandemie ein großer Hit für Lighthouse Immersive. Versionen wurden seitdem in Los Angeles, Chicago, New York und anderen US-Städten eröffnet.

Mitbegründerin Svetlana Dvoretsky sagte, dass in Zukunft weitere Top-Künstler zu sehen sein werden, und stellte fest, dass ihr Unternehmen einen langfristigen Vertrag mit Siccardi hat.

„Sie (Siccardi und Co.) werden in den nächsten zehn Jahren neue Inhalte für uns entwickeln und wir werden alle sechs bis acht Monate neue Inhalte dieser Gruppe präsentieren“, sagte sie.