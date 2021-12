Iran-Deal ist nicht mehr gut genug für die Welt von 2022, sagt UN-Atomwächter

IAEA-Chef: Iran-Deal muss neu gemischt werden, Inspektoren haben nur ein verschwommenes Bild

Der Chef der Atomaufsichtsbehörde der Vereinten Nationen sagte, dass die Fortschritte, die der Iran seit dem Scheitern des Atomabkommens von 2015 gemacht hat, Änderungen des ursprünglichen Abkommens erfordern.

„Die Realität ist, dass wir es mit einem ganz anderen Iran zu tun haben“, sagte Rafael Mariano Grossi, Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde, der Associated Press. „2022 unterscheidet sich so sehr von 2015, dass Anpassungen vorgenommen werden müssen, die diese neuen Realitäten berücksichtigen, damit unsere Inspektoren alle Länder überprüfen können, denen sie am politischen Tisch zustimmen. „

„Es gibt kein anderes Land als das, das Atomwaffen herstellt, die diese hohen Werte der Urananreicherung erreichen“, sagt Grossi über den Iran. „Ich habe oft gesagt, dass dies nicht bedeutet, dass der Iran über eine Atomwaffe verfügt. Dies bedeutet jedoch, dass diese Anreicherung einen intensiven Überprüfungsaufwand erfordert. „

Grossi sagt, die Beschränkungen, denen seine Inspektoren im Iran ausgesetzt sind, drohen, der Welt ein „sehr unscharfes Bild“ von Teherans Programm zu vermitteln.

„Wenn die internationale Gemeinschaft durch uns, durch die IAEA, nicht klar erkennen kann, wie viele Zentrifugen oder welche Kapazität sie haben können … was Sie haben, ist ein sehr verschwommenes Bild“, sagte er. „Es wird Ihnen die Illusion des echten Bildes geben. Aber nicht das wahre Bild. Deshalb ist es so wichtig. „

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Mariano Grossi, spricht nach seiner Ankunft am Flughafen Wien in Schwechat bei Wien am 12. September 2021 vor den Medien. (Alex Halada / AFP)

Er will, dass der Iran weiß, dass an seinen IAEA-Inspektoren „kein Weg vorbei“ führt, wenn die Islamische Republik „ein in der Völkergemeinschaft geachtetes Land“ sein soll.

„Wir müssen zusammenarbeiten“, sagte Grossi aus einem Luxushotel in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, nach dem Besuch des ersten Atomkraftwerks des Landes. „Sie müssen zusammenarbeiten. Ich werde dafür sorgen, dass sie verstehen, dass sie in uns einen Partner haben.

Grossis Beharren darauf, dass die in Wien ansässige IAEA „ein Auditor“ für die Welt bleibe, kam Stunden, nachdem der Leiter des zivilen Nuklearprogramms des Iran darauf bestanden hatte, dass sein Land der Agentur den Zugang zu einer sensiblen Zentrifugenmontageanlage in Karaj verweigern würde.

Grossi nennt „einfach absurd“ eine iranische Behauptung, Saboteure hätten IAEA-Kameras bei einem Angriff auf die Zentrifugenanlage von Karaj im Juni benutzt, der Israel angelastet wurde. Teheran hat keine Beweise für diese Behauptung vorgelegt, obwohl dies ein weiteres Anzeichen für Reibungen zwischen Inspektoren und dem Iran ist.