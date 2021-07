Der ehemalige Senator Tom Udall ist Bidens Wahl als Botschafter in Neuseeland und Samoa

Der Senator mit zwei Amtszeiten kandidierte 2020 nicht für eine dritte Amtszeit im Senat. Zuvor war er 10 Jahre im Repräsentantenhaus. Der ehemalige Senator stellte fest, dass er im Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats saß und sich “auf Politiken konzentrierte, die Demokratie, internationale Entwicklung und Naturschutz fördern”. Zuvor war er auch Generalstaatsanwalt von New Mexico und stellvertretender Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten.

Früher diese Woche, Biden kündigte Jeff Flake an, ein ehemaliger republikanischer Anti-Trump-Senator, als sein Kandidat für das Amt des Botschafters in der Türkei. Der Präsident begann seine Amtszeit mit einer großen Zahl von Botschafterposten, die weltweit zu besetzen waren, und viele Schlüsselpositionen bleiben unbesetzt.

Zu den weiteren am Freitag angekündigten Wahlen gehörte Caryn McClelland, die Wirtschaftsministerin der US-Botschaft in London, als Kandidatin für Brunei. Michael Murphy, stellvertretender stellvertretender Staatssekretär im Amt für europäische und eurasische Angelegenheiten, wird Bidens Kandidat für das Amt des Botschafters in Bosnien und Herzegowina.

Howard Van Vranken, Exekutivdirektor und stellvertretender Exekutivsekretär des Washington State Department, ist die Wahl des Präsidenten als Botschafter in der Republik Botswana. Alle Kandidaten von Biden warten auf die Bestätigung des Senats.

Zusätzlich zu den Wahlen des Botschafters kündigte das Weiße Haus Bidens Absicht an, Laurie Locascio als Untersekretärin für Standards und Technologie im Handelsministerium und Andrew Hunter als stellvertretenden Sekretär für Luftwaffe, Beschaffung, Technologie und Logistik im Verteidigungsministerium zu ernennen . . Der Präsident beabsichtigt auch, James Rodriguez zum stellvertretenden Sekretär für Beschäftigung und Veteranenausbildung im Arbeitsministerium zu ernennen.

Früher Freitag, die Washington Post gemeldet dass Biden Jane Hartley, die ehemalige US-Botschafterin in Frankreich, als seine Kandidatin für die Botschafterin in Großbritannien wählen wird, aber Hartley stand am Freitag nicht auf der Shortlist und ihre Ernennung muss noch vom Weißen Haus bekannt gegeben werden.

CNN berichtete, dass mindestens zwei Personen, darunter der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der für die demokratische Präsidentschaftsnominierung 2020 kandidierte, den britischen Posten abgelehnt haben.