Das ist los mit Chicagos riesigem Pokemon Go Fest 2021 Ei

Eine mysteriöse Eierinstallation wurde diese Woche im Maggie Daley Park in Chicago errichtet, was viele zu Spekulationen veranlasste, was es sein könnte. Es stellt sich heraus, dass es Teil eines ganz besonderen Pokemon Go Fest 2021 für Windy City ist.

Das Ei wird von 21:00 bis 22:45 Uhr Teil eines legendären Nacht-Raid-Ei-Events im Park sein. und in Maggies Daley Park triffst du gemeinsam einige der seltensten Pokémon live, projiziert auf ein 4,50 m großes Pokémon-Ei.

Ich habe ein Geheimnis. Es ist für die Leute von Chicago. Ein Ei ist aufgetaucht! Ist das ein Teil des nächsten # PokemonGO5JahrJubiläum #pokemongofest ? pic.twitter.com/010LOEk6zq – Philip John Basile (@PhilipJBasile) 14. Juli 2021

Darüber hinaus wird die Veranstaltung in Chicago die wichtigste sein. Niantic wird Straßenteams haben, die den Spielern in der Innenstadt Werbegeschenke geben. Es wird auch spezielle Fototermine am Navy Pier und am Ogden Plaza geben. Niantic sagte, dass Markenbotschafter am Samstag im Maggie Daley Park Armbänder an die ersten 1.000 Menschen verteilen werden. Die Teilnahme ist begrenzt, um allen Teilnehmern einen sozial abgelegenen Raum zu bieten.

Als jemand, der zum Pokemon Go Fest 2021 San Francisco City Activation geht, bin ich ein wenig neidisch auf unsere Freunde in Chicago. Niantic wird entlang des Embarcadero, Fisherman’s Wharf, North Beach und Union Square eigene Fototermine haben. Chicago erhält aufgrund seiner Beziehung zu Niantic eine besondere Behandlung und veranstaltet die neuesten Pokemon Go Fests in den Vereinigten Staaten