Der ehemalige Hilltopper Hollingsworth unterschreibt beim österreichischen Team Arkadia Traiskirchen – WKUHerald.com

Der ehemalige Hilltopper Taveion Hollingsworth wird dem Lions-Kader von Arkadia Traiskirchen, einem europäischen Basketballverein mit Sitz in Traiskirchen, Österreich, hinzugefügt.

Das am 4. August angekündigte Programm über soziale Netzwerke dass Hollingsworth der neue Spieler sein wird, der ein Lions-Trikot trägt und laut Trainer Nenad Josipovic perfekt in die Mannschaft passt.

„Wir sind stolz darauf, Taveion Hollingsworth präsentieren zu können. Der 22-jährige US-Amerikaner ist nicht nur der erste Spieler, den wir hier vorstellen, sondern auch ein Wunschkandidat für Trainer Nenad Josipovic“, teilte die Organisation via Facebook mit.

Hollingsworth spielte vier Saisons College-Basketball als Hilltopper, startete in allen 29 Spielen in der Saison 2020-21 und brach den Programmrekord für aufeinanderfolgende Starts (131). Hollingsworth brach auch den Rekord für aufeinanderfolgende gespielte Minuten mit insgesamt 4.524 Minuten.

Hollingsworth war entscheidend für den Erfolg der Hilltoppers und erzielte im Laufe seiner Karriere durchschnittlich 13,9 Punkte pro Spiel, insgesamt 1.896, und erzielte am 27. Februar 2020 gegen Louisiana Tech einen Karrierehoch von 43 Punkten. Als Senior wurde er in die C . berufen -USA All-Second Team sowie das C-USA Preseason Team. Als Junior wurde Hollingsworth auch in den All-C-USA-Vorsaisonkader berufen.

