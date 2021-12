Der ehemalige griechische Präsident Karolos Papoulias ist im Alter von 92 Jahren gestorben

ATHEN, Griechenland (dpa) – Karolos Papoulias, ein ehemaliger Präsident Griechenlands, ist im Alter von 92 Jahren gestorben, berichtet die offizielle griechische Nachrichtenagentur ANA.

Papoulias, ein langjähriger sozialistischer Gesetzgeber und Minister, stand Andreas Papandreou, dem Gründer der sozialistischen Partei PASOK, nahe und stand Papandreous Nachfolger, dem gemäßigten Modernisierer Costas Simitis, gegenüber.

Diese Opposition veranlasste den konservativen Premierminister Costas Karamanlis, der 2004 Simitis nachfolgte, Papoulias Anfang 2005 für das weitgehend zeremonielle Amt des Präsidenten zu nominieren.

Papoulias wurde im Februar 2010 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt, die von der Finanzkrise in Griechenland geprägt war. Papoulias hatte wenig Macht, die Politik zu gestalten, aber er war auch temperamentvoll gegen die Idee, die aufeinander folgenden Regierungen zu stürzen, auf die er geschworen hatte, sein Amt anzutreten – konservativ, sozialistisch, eine konservativ-sozialistische Koalition und im letzten Monat ihrer Amtszeit , die linke Regierung von Syriza. Seine zehnjährige Amtszeit war weitgehend unumstritten.

Karolos Papoulias wurde am 4. Juni 1929 in einem Dorf nahe der Stadt Ioannina im Nordwesten Griechenlands als Sohn eines Armeeoffiziers geboren, der als Generalmajor in den Ruhestand ging. Seinen für einen Griechen eher ungewöhnlichen Namen verdankt er seinem Patenonkel, einem Feldherrn und engen Freund seines Vaters, der ein Bewunderer des österreichischen marxistischen Politikers Karl Kautsky war.

Sehr jung schloss er sich dem Widerstand gegen die deutsche Besatzung 1941-44 an. Nach der Befreiung machte Papoulias das Abitur und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Athen. Er engagierte sich auch im Sport, nahm an mehreren Leichtathletikveranstaltungen teil und wurde Griechenlands Jugendmeister im Stabhochsprung. Er war auch Mitglied der griechischen Volleyball-Nationalmannschaft. Später war er 25 Jahre lang Präsident des Ethnikos Athletic Club von Athen.

Papoulias schloss sein Studium der Rechtswissenschaften mit einem Diplom an der Universität Mailand und einer Promotion im Internationalen Privatrecht an der Universität zu Köln ab.

1963 zog Papoulias nach Westdeutschland und gründete 1967, als eine Militärjunta in Griechenland die Macht übernahm, eine Widerstandsorganisation. In der Zeit von 1967-74 lernte er Andreas Papandréou kennen und näherte sich ihm.

1974 nach Griechenland zurückgekehrt, war Papoulias Gründungsmitglied der Panhellenic Socialist Movement und wurde von 1977 bis 2004 in das griechische Parlament gewählt. Er war Mitglied aller Regierungen Papandreous, hauptsächlich im Bereich Außenpolitik.

Papoulias war bekannt für seine engen Beziehungen zu arabischen Herrschern, darunter dem PLO-Führer Yasser Arafat und dem libyschen starken Mann Muammar Gaddafi, und stand der westlichen Politik im Allgemeinen kalt gegenüber. Als Gesetzgeber protestierte er 1999 energisch gegen die Intervention der NATO im Kosovo und drückte seine Unterstützung für den serbischen starken Mann Slobodan Milosevic aus; als Präsident führte seine erste offizielle Reise nach Libyen. Eine seiner seltenen offiziellen Auslandsreisen war die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi als Gast des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Papoulias hinterlässt seine Frau Maria und drei erwachsene Töchter.