Die Steuerung ist im Epic Games Store einen Tag lang kostenlos

Der Epic Games Store bietet Kontrolle kostenlos als Teil seiner 15 Tage kostenlose Spiele-Aktion – das Spiel ist nur bis zum 27. Dezember um 11 Uhr kostenlos erhältlich. Um das Spiel zu erhalten, loggen Sie sich einfach in den Epic Games Store ein (oder erstellen Sie ein Konto). gehe in Richtung Kontrolledie Spielseite von, und drücke dann auf „Get“, um das Spiel kostenlos zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.

Kontrolle war ein Giveaway im Epic Games Store letzten Juni. Wenn Sie es bis dahin verpasst haben, es abzuholen, haben Sie jetzt eine weitere Chance, es kostenlos zurückzubekommen. Das Action-Adventure-Spiel wurde als eines von Die Kantedie besten Spiele des Jahres 2019, und folgt Jesse Faden, der Direktorin eines Geheimdienstes namens Federal Bureau of Control, während sie übernatürliche Fähigkeiten nutzt, um eine paranormale Kraft zu bekämpfen.

Zusätzlich zu Feiertagsangebot, das Rabatte auf Titel wie . bietet Marvels Guardians of the Galaxy und Weit schreien 6, der Epic Games Store ist Geben Sie jedem Spieler einen 10-Dollar-Gutschein das gilt für Spiele ab 14,99 $. Der Coupon ist bis zum Ende des Weihnachtsverkaufs am 6. Januar 2022 gültig und die Anzahl der Spiele, in denen Sie ihn einlösen können, ist unbegrenzt – falls Sie sich dafür entscheiden Fülle deinen Warenkorb mit 10 Spielen über 14,99 $ erhalten Sie 10 $ Rabatt auf jedes dieser Spiele. Der Epic Games Store bietet außerdem bis zum 30. Dezember täglich ein kostenloses Spiel an.