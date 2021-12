Österreich präsentiert nationale Strategie gegen Antisemitismus

BERLIN (dpa) – Die österreichische Regierung hat am Donnerstag eine nationale Strategie zur Bekämpfung des zunehmenden Antisemitismus vorgelegt, die einen verbesserten Schutz von Synagogen, eine bessere Aufklärung über das Judentum und eine schärfere Verfolgung von Hassverbrechen gegen Juden umfasst.

Die Europaministerin des Alpenlandes, Karoline Edtstadler, unterstrich Österreichs Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus, sei es von rechtsextrem, von links, von Einwanderern oder anderen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA.

Die neuen Maßnahmen zielen darauf ab, Antisemitismus in all seinen Formen und überall dort, wo er zum Ausdruck kommt, zu bekämpfen – von Online-Diskussionsgruppen über Hassreden in örtlichen Kneipen bis hin zu Hassäußerungen gegen Juden bei öffentlichen Demonstrationen wie den aktuellen Kundgebungen gegen die Coronavirus-Bestimmungen, sagte Edtstadler .

Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Wien, Oskar Deutsch, begrüßte die Initiative der Regierung.

„Juden sind immer die ersten, die von Diskriminierung betroffen sind“, warnte Deutsch. Der Kampf gegen Antisemitismus müsse eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung sein, nicht nur die jüdische Gemeinde.

Im Jahr 2019 habe Österreich 550 antisemitische Vorfälle verzeichnet, sagte Edtstadler.

„Das ist doppelt so viel wie vor fünf Jahren“, fügte sie hinzu.