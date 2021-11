Der Chef der britischen Armee warnt vor einem unbeabsichtigten Krieg mit Russland, der größer ist als während des Kalten Krieges

„Ich denke nur, dass wir uns in einer viel wettbewerbsintensiveren Welt befinden als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und ich denke, die Art des Wettbewerbs zwischen Staaten und Großmächten führt zu größeren Spannungen. Und ich denke, auf diese Spannungen sollte man achten.“ “, sagte General Nick Carter, britischer Chef des Verteidigungsstabs, in einem Interview, das am Sonntag laut einer an CNN gesendeten Pressemitteilung ausgestrahlt werden soll.

General Carter verglich die aktuelle Situation mit früheren Phasen seiner Militärkarriere seit 1978. „Als Sie und ich jung waren, war es eine bipolare Welt. Zwei Blöcke: die Sowjetunion und der Westen. Wir traten dann in eine Periode ein, in der es unipolar war. , und die Vereinigten Staaten waren ziemlich herausragend “, sagte er dem Reporter Tom Newton Dunn.

„Und ich denke, wir befinden uns jetzt in einer Zeit, in der es multipolarer ist, und ich denke, in einer multipolaren Welt, in der Menschen um unterschiedliche Ziele und auf unterschiedlichen Agenden konkurrieren, besteht ein größeres Risiko von Spannungen. rede darüber “, sagte der General.

Carter warnte die Politiker davor, unnötige Eskalationen zu provozieren und „aufpassen, dass die Leute nicht zulassen, dass die kriegerische Natur einiger unserer Politiken in eine Position gelangt, in der Eskalation zu Fehlern führt. Berechnung“.