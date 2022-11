Der Brasilianer Bolsonaro schweigt nach Lulas Wahlsieg

SAO PAULO/BRASILIA, 31. Oktober – Präsident Jair Bolsonaro musste am Montagnachmittag noch eine Niederlage bei den brasilianischen Präsidentschaftswahlen einräumen, was Befürchtungen schürte, der rechtsextreme Nationalist könnte den Sieg seines linken Rivalen, des ehemaligen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, bestreiten . .

Zehntausende jubelnde Lula-Anhänger gingen am Sonntagabend auf die Straßen von Sao Paulo, um die überwältigende Rückkehr des 77-jährigen ehemaligen Stahlarbeiters zu feiern, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte. Sein Wahlsieg folgt einem Gefängnisaufenthalt Korruption. Verurteilungen wurden später aufgehoben.

Bolsonaro, der am Montagmorgen seine Residenz verließ und sich auf den Weg zum Präsidentenpalast machte, hat sich noch nicht öffentlich geäußert. Aber vor der Abstimmung stellte er wiederholt haltlose Behauptungen auf, das Wahlsystem sei offen für Betrug.

Pro-Bolsonaro-Trucker blockierten Autobahnen in ganz Brasilien, um gegen Lulas Sieg zu protestieren, und einige forderten einen Militärputsch. Trucker, einer der wichtigsten Wähler von Bolsonaro, sind dafür bekannt, dass sie in Brasilien, dem größten Lebensmittelexporteur, wirtschaftliches Chaos verursacht haben, als sie Autobahnen sperrten.

Die Straßensperren, von denen die Behörden sagten, dass sie bis zum Morgen 12 brasilianische Bundesstaaten erreicht hatten, mussten die Getreideexporte noch stören, könnten aber, wenn sie weitergehen, eine wichtige landwirtschaftliche staatliche Lobby gewarnt haben.

Lula hat geschworen, viele von Bolsonaros Politik rückgängig zu machen, einschließlich waffenfreundlicher Maßnahmen und des schwachen Schutzes des Amazonas-Regenwaldes.

Umweltschützer, Weltführer und nachhaltige Investoren applaudierten Lulas Sieg und seinem Engagement für den Schutz des Regenwaldes und die Wiederherstellung der Führungsrolle Brasiliens beim Klimawandel.

Noch vor seinem Amtsantritt am 1. Januar wird der designierte Präsident Lula Vertreter zum UN-Klimagipfel COP27 im nächsten Monat nach Sharm el-Sheikh, Ägypten, entsenden, sagte die verbündete Umweltschützerin Marina Silva am Montag.

In seiner Siegesrede am Sonntagabend versprach Lula, die illegale Abholzung, den Bergbau und den Landraub, die die wachsende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes in den letzten vier Jahren unter Bolsonaro vorangetrieben haben, streng zu kontrollieren.

Lula stellte den Wettbewerb als Kampf für die Demokratie dar und gelobte, sein tief gespaltenes Land zu vereinen, und feierte seine „Auferstehung“, wie er es nannte.

„Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren, und nicht nur für diejenigen, die für mich gestimmt haben“, sagte Lula seiner Wahlkampfzentrale. „Wir sind ein Land, ein Volk, eine große Nation.“

Das Oberste Wahlgericht (TSE) sagte, Lula habe 50,9 % der Stimmen gewonnen, verglichen mit 49,1 % für Bolsonaro, der als erster brasilianischer Amtsinhaber eine Präsidentschaftswahl verliert.

Wahlen in Brasilien Lula gewinnt die Wahlen in Brasilien

Lulas Sieg festigt eine neue „rosa Flut“ in Lateinamerika und bedeutet, dass die Linke nach einer Reihe von Wahlerfolgen von Mexiko bis Argentinien in den letzten Jahren alle großen Volkswirtschaften in der Region regieren wird.

[1/6] Der ehemalige brasilianische Präsident und Präsidentschaftskandidat Luiz Inacio Lula da Silva reagiert während einer nächtlichen Kundgebung am Tag der zweiten Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahlen in Sao Paulo, Brasilien, 30. Oktober 2022. REUTERS/Mariana Grei

Der argentinische Präsident Alberto Fernandez begrüßte „eine neue Ära für die Geschichte Lateinamerikas. Eine Zeit der Hoffnung und Zukunft, die heute beginnt“. Fernandez flog nach Sao Paulo, um Lula zu treffen, und sie aßen zusammen zu Mittag.

US-Präsident Joe Biden gratulierte Lula schnell und nannte die Wahl „frei, fair und glaubwürdig“. Biden wird später am Montag mit Lula sprechen, hat das Weiße Haus angekündigt.

Glückwünsche kamen auch von anderen ausländischen Staatsoberhäuptern, darunter Chinas Xi Jinping, Russlands Wladimir Putin, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron.

Aber Bolsonaros anhaltendes Schweigen hat Ängste vor der Machtübergabe geweckt.

Die Bolsonaro-Kampagne reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Ich weiß nicht, ob er anrufen oder meinen Sieg anerkennen wird“, sagte Lula am Sonntag in einer Rede vor Anhängern auf der Paulista Avenue in Sao Paulo.

Internationale Wahlbeobachter sagten, die Wahlen am Sonntag seien reibungslos verlaufen. Ein Beobachter sagte gegenüber Reuters, dass Militärprüfer keine Mängel in den Integritätstests gefunden hätten, die sie am Wahlsystem durchgeführt hätten.

Die Märkte bereiteten sich auf eine volatile Woche vor.

Brasiliens reale Währung stieg um etwa 1 % gegenüber dem Dollar, nachdem sie etwa 2 % niedriger eröffnet hatte, während der Bovespa (.BVSP) auch vor dem Prellen geöffnet.

Lulas Sieg war eine Rüge für den feurigen rechtsextremen Populismus von Bolsonaro, der von den Rücksitzen des Kongresses auftauchte, um eine konservative Koalition zu schmieden, aber die Unterstützung verlor, als Brasilien eine der schlimmsten Rekorde der Coronavirus-Pandemie verzeichnete.

Lula versprach eine Rückkehr zu Wirtschaftswachstum und staatlich gesteuerter Sozialpolitik, die während seiner beiden Amtszeiten als Präsident Millionen aus der Armut befreit hat.

Als ehemaliger Arbeiterführer, der in Armut hineingeboren wurde, war Lulas Präsidentschaft von einem rohstoffgetriebenen Wirtschaftsboom geprägt, und er verließ sein Amt mit einer Rekordpopularität.

Seine Arbeiterpartei wurde dann jedoch von einer tiefen Rezession und einem Rekordkorruptionsskandal überschattet, der ihn wegen Korruptionsvorwürfen zu 19 Monaten Gefängnis verurteilte, die letztes Jahr vom Obersten Gerichtshof aufgehoben wurden.

(Diese Geschichte wurde korrigiert, um den korrekten Ort des COP27-Gipfels in Absatz 8 zu erwähnen.)

Berichterstattung von Anthony Boadle und Ricardo Brito in Brasilia, Brian Ellsworth, Ana Mano, Gabriel Araujo und Lisandra Paraguassu in Sao Paulo; Geschrieben von Frank Jack Daniel und Anthony Boadle, Bearbeitung von Brad Haynes, Angus MacSwan und Rosalba O’Brien

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.