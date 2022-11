Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und PC erscheint am 9. März 2023

Überleben Horrorspiel Fatal Frame: Maske der Mondfinsternis startet digital für Playstation 5, Xbox-Serie, Playstation 4, Xbox One, Wechselnund Computer Durchgehen Dampf am 9. März 2023 weltweit, Herausgeber Koei-Tecmo Bekanntmachung. In Japan werden die Versionen für PlayStation 4 und Switch auch physisch erhältlich sein.

Fatal Frame: Maske der Mondfinsternis wird weltweit als Standard- und digitale Deluxe-Edition erhältlich sein. Letzteres beinhaltet den herunterladbaren Inhalt „Rogetsu Isle Dinner Feiern Costume Set“ und ein digitales Artbook mit dem Soundtrack.

Benutzer, die vor dem 22. März 2023 eine digitale Kopie des Spiels kaufen, können auch den Frühkaufbonus von Rukas exklusivem Kostüm „Marie Rose Outfit“ von herunterladen Tot oder lebendig Serie.

Benutzer, die das Spiel vor dem Veröffentlichungsdatum vorbestellen, erhalten außerdem eine Vielzahl von Kostümen, darunter das Ruka-Kostüm „Fuchsmaske“ in limitierter Auflage (weiß/rot), das Misaki-Kostüm „Fuchsmaske“ in limitierter Auflage (schwarz/rot ), Choshiro das limitierte Kostüm „Fox Mask“ (schwarz/blau) und das limitierte Ruka Misaki und Choshiro Kostüm „Spirit Stone Flashlight Hat“.

Benutzer, die Speicherdaten für haben Fatal Frame: Dark Water Maiden erhalten außerdem das Datenspar-Bonuszubehör „Camera Obscura Hat“.

Hier ist eine Vorschau des Spiels über Koei Tecmo:

Um Fatal Frame: Maske der Mondfinsternis erschien 2008 für die Wii als vierter Titel in der tödlicher Rahmen / Projekt Null Serie. Nach der remasterten Version von Fatal Frame: The Black Water Maidendas Meisterwerk von tödlicher Rahmen Die Serie wird mit verbesserter Grafik wieder zum Leben erweckt. Als Kinder besuchten die Protagonisten die abgelegene Insel Rogetsu. Mitten auf einem Festival verschwanden sie auf mysteriöse Weise. Der Titel beginnt, als die Mädchen beschließen, zurückzugehen und die Insel auf der Suche nach den verlorenen Erinnerungen an diesen Tag erneut zu besuchen. Versuchen Sie, die eindringenden Geister abzuwehren, indem Sie sich nur auf das schwache Licht einer Taschenlampe und eine Kamera verlassen, die in der Lage ist, unvorstellbare Dinge zu fotografieren, die Camera Obscura. Schwarzes Zimmer Eine alte Kamera, die rachsüchtige Geister abwehren und ihre Macht besiegeln kann, indem sie sie fotografiert.

Statten Sie leistungsstärkere Objektive aus und wechseln Sie zwischen verschiedenen Filmen, um noch leistungsstärkere Fotos aufzunehmen.

Enthüllen Sie „Dinge, die nicht gesehen werden können“, um Hinweise zu finden, die Ihnen helfen, verlorene Dinge zu entdecken. Erkundung der Insel Rogetsu Erkunden Sie die schwach beleuchteten Herrenhäuser im westlichen Stil und die verlassenen Krankenhäuser der Insel, während Sie sich auf die verlassen MondLicht und schwaches Licht von einer Taschenlampe.

Die Geschichte schreitet fort, indem sie Orte „berührt“, die Ihre Aufmerksamkeit erregen könnten.

Aus früheren Zeitschriftenartikeln und Notizen decken Sie die Vergangenheit auf, in der sich abscheuliche Vorfälle ereignet haben, enträtseln die verlorenen Erinnerungen des Protagonisten und decken die Wahrheit auf.

Sehen Sie sich unten einen neuen Trailer an. Sehen Sie sich eine neue Reihe von Screenshots in der Galerie an.

Vorschau-Trailer

Englisch

japanisch