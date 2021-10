Moon erhält Antwort von österreichischen Krankenschwestern, die dafür bekannt sind, koreanischen Patienten zu helfen

Zwei österreichische Krankenschwestern, die hier für ihr langjähriges Engagement für Patienten in Südkorea bekannt sind, schrieben Präsident Moon Jae-in als Antwort auf seine jüngste persönliche Nachricht und die ihnen zugesandten Geschenke. Mit freundlicher Genehmigung von Cheong Wa Dae, Yonhap



Marianne Stoger und Margaret Pissarek / Mit freundlicher Genehmigung der Korean Nurses Association

Moon überbrachte Marianne Stoger und Margaret Pissarek am 23.



Moon war in der Vorwoche mit seinem österreichischen Amtskollegen zu einem Gipfeltreffen nach Wien gereist, konnte sich jedoch nicht mit den katholischen Nonnen treffen, da diese zu weit von der Hauptstadt entfernt leben.



Stoger schickte über den Botschafter eine handschriftliche Antwort und Postkarten an den Präsidenten und die First Lady Kim Jung-sook, teilte das Präsidialbüro mit.



Sie übermittelte auch Pissareks Botschaft und fügte hinzu, dass ihr Herz auf der Insel Sorok lag, wo sie über 40 Jahre lang daran arbeiteten, Menschen mit Hansen-Krankheit, auch bekannt als Lepra, zu helfen. Sie kehrten 2005 aufgrund eigener gesundheitlicher Probleme nach Österreich zurück. Beide sind jetzt 80 Jahre alt. (Yonhap)