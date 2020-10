DAX-Unternehmen: Der Frauenanteil in Verwaltungsräten nimmt deutlich ab

Der Anteil von Frauen an den deutschen Top-Aktienschwergewichten ist zum ersten Mal seit Jahren gesunken. Zum 1. September 2020 befanden sich nur 23 weibliche Führungskräfte im Verwaltungsrat der 30 DAX-Unternehmen, darunter eine Forschung von der gemeinnützigen Allbright Foundation kommt heraus. Vor einem Jahr war es 29. Der Anteil weiblicher Direktoren im Verwaltungsrat ging von 14,7 auf 12,8 Prozent zurück.

“Was auch immer die Aufsichtsräte dazu veranlasst, sich während der Krise immer mehr auf Männer in den Gremien zu verlassen – es ist ein kurzsichtiger Reflex, der zeigt, wie wenig Perspektivenvielfalt in deutschen Wirtschaftsführern verankert ist”, kritisierte Wiebke Ankersen , Co-Direktor der Allbright Foundation.

Letztendlich werde der dringend benötigte Modernisierungsimpuls an der Spitze des Unternehmens, der im Ausland seit langem in vollem Gange sei, blockiert, fuhr Ankersen fort. Die Entwicklung im Top-Management deutscher Unternehmen entspricht nicht dem Selbstverständnis eines fortschrittlichen westlichen Industrielandes.

Im internationalen Vergleich sind die deutschen Aktienmarktschwergewichte laut Studie weiter gesunken:

In dem Vereinigte Staaten Im Gegensatz dazu stieg der Frauenanteil in der obersten Etage von 30 Börsenschwergewichten auf 28,6 Prozent.

im Schweden bis zu 24,9 Prozent,

im Großbritannien bis zu 24,5 Prozent,

im Frankreich bis zu 22,2 Prozent

und in Polen bis zu 15,6 Prozent.

Die Zuwächse lagen zwischen 0,8 Prozent (USA) und 2,6 Prozent (Polen).

“Nur wenn Frauen und Männer gemeinsam Verantwortung übernehmen, können wir in diesen schwierigen Zeiten Erfolg haben”, schrieb der Präsident der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in einem abschließenden Wort für die Umfrage. Die Zahlen deutscher Unternehmen sind anders als in anderen europäischen Ländern.