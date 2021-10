Daten aus zwei Jahrzehnten zeigen, dass sich die Erde mit der Erwärmung des Planeten verdunkelt

Die Erde verdunkelt sich, haben Forscher herausgefunden, und Klimawandel ist wohl schuld. Wenn sich die Ozeane erwärmen, scheinen sie weniger helle Wolken zu erzeugen, was bedeutet, dass weniger Sonnenlicht in den Weltraum zurückreflektiert wird – und es erwärmt den Planeten noch mehr.

Die Forscher maßen das Reflexionsvermögen oder albedo der Erde durch Beobachten der Ausstrahlung der Erde, die erleuchtet der Mond. Fast 20 Jahre Daten, von 1998 bis 2017, wurden gesammelt, um die Ergebnisse der Studie zu stützen.

Messungen zeigten, dass die Erde im Vergleich zu 1998 jetzt etwa ein halbes Watt weniger Licht pro Quadratmeter reflektierte, was einer Abnahme des Reflexionsvermögens der Erde um 0,5% entspricht. Insgesamt reflektiert unser Planet etwa 30% des Sonnenlichts, das ihn erreicht.

„Der Rückgang der Albedo hat uns so überrascht, als wir die Daten der letzten drei Jahre nach 17 Jahren fast flacher Albedo analysiert haben. ” sagt der theoretische Physiker Philip Goode vom New Jersey Institute of Technology.

Die Helligkeit der Erde hängt sowohl von der Menge des Sonnenlichts ab, die sie erreicht, als auch von der Reflektivität des Planeten. Diese Studie zeigte, dass die beiden Faktoren nicht zusammenpassen, so dass etwas auf der Erde die Verdunkelung verursacht, insbesondere in den letzten Jahren.

Von dem Forschungsteam untersuchte Satellitenmessungen deuten darauf hin, dass eine Verringerung der hellen, reflektierenden, niedrigen Wolken über dem östlichen Pazifik einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der in den Daten gezeigten Leuchtkraft der Erde geleistet hat.

Und all das hängt wahrscheinlich mit dem Klimawandel zusammen. In den gleichen Gebieten, in denen helle Wolken dünner werden, steigen die Meeresoberflächentemperaturen, möglicherweise aufgrund der Umkehrung einer klimatischen Bedingung namens Pazifische dekadische Oszillation.

“[Earth’s albedo] ist eine wesentliche Determinante des Erdklimas, denn der Klimawandel resultiert im weitesten Sinne aus der gleichzeitigen Entwicklung der Sonnenintensität, der terrestrischen Albedo und der Isolierung von Gewächshäusern “, schreiben die Forscher in ihrem veröffentlichtes Papier.

Erdscheinmessungen wurden von Big Bear Sonnenobservatorium in Kalifornien, wobei insgesamt etwa 1.500 Nächte an verwertbaren Daten gesammelt wurden. Erdschein wird seit fast 100 Jahren mit Unterbrechungen aufgezeichnet und wurde erstmals im 16. Jahrhundert von Leonardo da Vinci beschrieben.

Wolken, Wasser, Eis, Wälder, Wüsten und alle anderen Arten von Land reflektieren das Sonnenlicht unterschiedlich, weshalb Forscher große Datenmengen benötigen, um Rückschlüsse auf die Erdumdrehung zu ziehen. Auch die Verschmutzung durch den Menschen kann die Messwerte beeinflussen.

Nun fordern Forscher umfassendere Maßnahmen in den nächsten Jahren. Es war gehofft worden, dass ein sich erwärmender Planet eine größere Albedo erzeugen und dadurch einen Teil der Erwärmung abschwächen könnte – aber es scheint das Gegenteil zu passieren.

“Bei der Erstellung von Monats- und Jahresdurchschnitten wurden strenge Datenqualitätsstandards angewendet”, schließen die Forscher. “Diese variieren stark auf monatlicher, jährlicher und dekadischer Skala, wobei das Netto in den letzten zwei Jahrzehnten einen allmählichen Rückgang darstellt, der sich in den letzten Jahren beschleunigt hat.”

Die Studie wurde veröffentlicht in Geophysikalische Forschungsbriefe.