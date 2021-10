Milliarden, Szenen einer Hochzeit

Paul Giamatti und Jeffrey DeMunn sind die Hauptrollen Milliarde Foto : Show Time

Hier ist, was in der Welt des Fernsehens am Sonntag, den 3. Oktober passiert. Alle Stunden sind im Osten.

Milliarde (Showzeit, 21 Uhr, Finale der fünften Staffel): Paul Giamatti & Co. nach ihrer Rückkehr aus einer pandemiebedingten Pause erneut für die Saison unterschreiben. Die sechste Staffel ist seit dem 1. Oktober in Planung Letztes Jahr, also genieße diesen Cliffhanger, was auch immer er ist. Scott Von Doviak möchte zusammenfassen.

Szenen einer Hochzeit (HBO, 21 Uhr)

DIe laufenden Toten (AMC, 21 Uhr)

Schwarz wie die Nacht (Amazon Prime-Video): Maritte Lee Go gibt ihr Regiedebüt mit Schwarz wie die Nacht, mit Asjha Cooper (Alle Amerikaner, Chicago Med) in der Hauptrolle. Wie in den YouTube-Kommentaren beschrieben, Schwarz wie die Nacht ist “Buffy trifft KlingeUnd seien wir ehrlich, Blade ist der einzige gute Vampir (okay, Dhampir) auf der Welt. Was hat Edward Cullen für jemanden getan? Er ist Hunderte von Jahren alt und hat nicht einmal einen Job. Der Film spielt auch Keith David, denn wie könnte er das nicht?

Elvira: Herrin der Dunkelheit (Amazon Prime-Video): Zelebrieren Elvira-Schauspielerin Cassandra Peterson steigt aus und am ersten Halloween-Sonntag, warum nicht noch einmal einen Klassiker besuchen? Im Film wird über Elvira gesprochen, wenn sie ein altes Haus erbt, und sie ist auch die lustigste Person in der Nachbarschaft. Schau es dir in seiner ganzen B-Movie-Pracht an und genieße es ein bisschen aus unserem 11-Fragen-Interview mit Peterson im Jahr 2016:

CP [Cassandra Peterson]: Ja, ich hatte diese seltsame Erfahrung… Ich hatte den Traum, auf einer schwarzen Katze zu reiten, dann war ich am nächsten Tag in diesem Antiquitätenladen und fand diesen kleinen Teufel, der auf einer schwarzen Katze ritt – ein winzig kleines österreichisches Ding in Bronze. Es war superklein. Und es war so etwas wie: “Oh mein Gott, mein Traum ist wahr geworden.” Außer er war natürlich ein Teufel. Nicht ich. AVC: Alle Ihre Träume werden wahr, so scheint es.