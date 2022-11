Das Wesentliche: 10 Schlüsselprojekte zum Verständnis von nachhaltigem Design

Nachhaltigkeit wird immer mehr in aller Munde und etabliert sich als neues Paradigma in einer Welt, die zunehmend von den katastrophalen Folgen von drei Jahrhunderten industrieller Entwicklung erschüttert wird. Als immerwährender Demiurg hat sich Design dieses Wort zu eigen gemacht und es zum Protagonisten, oder besser zum Ziel vieler Projekte gemacht. Dennoch scheint es ein schwer fassbares Unterfangen zu sein, seine Definition einzufangen – ebenso wie die Rückverfolgung seiner Ursprünge: Ist vorindustrielle Handwerkskunst, die von vielen als eine Praxis des Proto-Designs angesehen wird, nicht immer noch ein tugendhaftes und nachhaltiges Produktionsmodell? , maßgeschneidert für die Mann? sowie für die sie umgebenden biologischen Rhythmen?

Doch in einer Welt, in der Ressourcen immer knapper werden und ökologische Ungleichgewichte jedes Jahr bedrohlicher werden, nimmt Nachhaltigkeit die Form von immer strukturierteren und vielversprechenderen Ansätzen an, um die Ungleichgewichte, die uns umgeben, auszugleichen. Zirkularität ist sicherlich eine davon. Im Kampf gegen ein extraktives Modell wird die durch die Kreislaufwirtschaft verkörperte Verlängerung des Lebenszyklus eines Produkts zu einer Gelegenheit, die Ökonomie und die Strukturierung ganzer Produktionskreisläufe neu zu denken. Dann bieten Symbiose und Multispezies eine interessante Perspektive des Zusammenlebens in einem Anthropozän, das es zu überdenken gilt. Synthetisches Design geht sogar noch weiter: Wenn die Biotechnologie es ermöglicht, neue lebende Arten zu entwerfen, kann Design sie nutzen, um Umweltschäden zu reparieren, indem es mit der Natur zusammenarbeitet, um weniger schädliche Entwicklungsansätze zu schaffen.