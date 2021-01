Das US Space Command wird seinen Hauptsitz in Huntsville, Alabama, haben

Obersten Zeile

Das US Space Command, das die Weltraumoperationen für das gesamte US-Militär überwacht, verlässt Colorado in Richtung Huntsville, Alabama, und beendet die Suche des Militärs nach einem dauerhaften Hauptquartier, das an Bedeutung gewonnen hat seit dem Start der Space Force als militärischer Zweig.

Autos fahren um die Saturn V-Rakete bei Sonnenuntergang in Huntsville, Alabama. Getty



Höhepunkte

Das Hauptquartier befindet sich auf der Huntsville Redstone Dockyard, Gouverneur Kay Ivey (R). Anzeige in einer Pressemitteilung aus fünf ausgewählt andere Finalisten im November ausgewählt. Seit seinem Relaunch im Jahr 2019 befindet sich das US Space Command vorübergehend auf der Peterson Air Force Base in Colorado Springs, einem Standort, der als Finalist ausgewählt wurde und an dem viele um das Hauptquartier gekämpft hatten. hätte bleiben sollen. Die anderen Finalisten waren Port San Antonio in Texas, die Patrick Air Force Base in Florida, die Offutt Air Force Base in Nebraska und die Kirtland Air Force Base in New Mexico, die aus einer Liste ausgewählt wurden, die ursprünglich mehr als 60 umfasste Websites.

Entscheidendes Zitat

“Ich könnte nicht glücklicher sein zu hören, dass Alabama die neue Heimat des United States Space Command sein wird!” Sagte Ivey. “Unser Staat hat unser Militärpersonal und seine Familien seit langem außergewöhnlich unterstützt sowie eine reiche Geschichte und eine reiche Geschichte in der Weltraumforschung.”

Zu überwachen

Der Übergang nach Alabama wird nicht schnell gehen – Space Command wird voraussichtlich mindestens sechs Jahre in Colorado bleiben.

Große Zahl

Über 1.600. Dies ist laut AL.com die Anzahl neuer Arbeitsplätze in der Region Huntsville.

Schlüsselkontext

Space Command ist ein einheitliches Kommando, das für Weltraumoperationen in der US-Armee zuständig ist, die von 1985 bis 2002 operierte und im August 2019 wieder eingerichtet wurde, was zur Suche nach einem Standort für ein ständiges Hauptquartier führte. Es ist während seiner gesamten Existenz in Colorado Springs stationiert und befindet sich seit 1982 am selben Ort wie das Air Force Space Command. Die Space Force wurde im Dezember 2019 zunächst als sechster Zweig des US-Militärs gegründet als neues Bild der Luftwaffe. Space Command, obwohl die Space-Operationen anderer Dienste darin integriert werden sollten. Das US Space Command wird die Kampfhandlungen des Space Force-Personals leiten. Neue Niederlassung wird voraussichtlich unter dem gewählten Präsidenten weiter wachsen Joe BidenVerwaltung, trotz einiger Anrufe von links den Ast abschneiden.

