Wittmann Battenfeld organisiert sein Vertriebsnetz neu

Der Spritzgießmaschinen- und Zusatzgerätehersteller Wittmann Battenfeld reorganisiert sein Vertriebsnetz, um seine Kunden besser anzusprechen und so genannte „verbesserte Industrielösungen auf der ganzen Welt“ zu liefern.

In einer Pressemitteilung vom 12. Januar teilte das in Wien ansässige Unternehmen mit, dass in den nächsten zwei Jahren sechs Bereiche für “besondere Aufmerksamkeit” ausgewählt wurden: Medizintechnik, Mikrospritzguss , Verpackungstechnik, Elastomertechnik, Mehrkomponenten-Spritzguss und Leichtbau. Wolfgang Roth, Leiter Application Engineering des Unternehmens, wird gemeinsam mit Valentina Faloci, Vertriebsleiterin in Kottingbrunn, Österreich, für die Leitung der Produktexperten verantwortlich sein.

In der Pressemitteilung vom 12. Januar heißt es, dass Gerald Plöchl für den medizinischen Bereich verantwortlich sein wird, Marco Moser der Spezialist für Leichtbautechnologie des Unternehmens und Martin Philipp Pichler der Experte für Mikrospritzguss, der die Integration verschiedener Technologien fördert. .

Ein weiterer Schwerpunkt der Anwendungstechnik ist die Mehrkomponenten-Combimould-Technologie, die von Edmund Kirsch gefördert wird.

Ein neuer Schwerpunkt ist der Bereich Verpackung, Dünnwand und kundenspezifische Verschlüsse, sagte Wittmann, und Richard Schnabel hat die Verantwortung für diesen Sektor übernommen. „Schnabel unterstützt Verarbeiter in diesem Bereich mit einer Reihe hochentwickelter Spritzgusstechnologien und schlüsselfertigen Lösungen für die effiziente und saubere Herstellung von Verpackungsartikeln in allen Formen, Farben und Größen“, sagte das Unternehmen.

Außendienstmitarbeiter, die täglich mit Kunden vor Ort in Kontakt stehen, haben auch Zugriff auf das Fachwissen von Produktspezialisten. “Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Neuausrichtung durch die Bündelung unseres technischen Fachwissens und unserer langjährigen Erfahrung in den ausgewählten Interventionsbereichen unseren bestehenden und potenziellen Kunden weitere Unterstützung bieten können. besser als das, was wir in der Vergangenheit getan haben “, sagte Faloci.

Wittmann Battenfeld wird in Kanada von Wittmann Battenfeld Canada Inc. mit Sitz in Richmond Hill, Ontario, vertreten.