Das Solarsegel LightSail 2 schwebt mehr als zwei Jahre nach dem Start immer noch über der Erde

Ein experimentelles Raumschiff, das Sonnensegel als kostengünstiges Mittel für den Weltraumantrieb testet, das zukünftige Missionen zu abgelegenen Orten vorantreiben könnte, reitet mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Start immer noch die Sonnenstrahlen in die Erdumlaufbahn.

Das Raumschiff, genannt Beibootsegel 2 , ist ein Würfel von der Größe eines Brotlaibs, aber mit einem Sonnenschleier die Größe eines Boxrings: Er umfasst etwa 32 Quadratmeter. Dieses Segel fängt einfallende Photonen von der Sonne ein, ähnlich wie ein Windsegel bewegte Luft einfängt, um das Raumfahrzeug anzutreiben.

LightSail 2 ist ein privates Projekt der Planetary Society, einer gemeinnützigen Weltraumbildungs- und Sensibilisierungsorganisation mit Sitz in den USA. Aber die Ergebnisse des Experiments haben bereits das Design zukünftiger NASA-Missionen beeinflusst, wie z NEA-Scout, Solar Cruiser und ASC3, die auch von Sonnensegeln abhängen, sagte die Planetary Society in einem Bericht Montag (15. November). NEA Scout, einer der „Passagiere“ der bevorstehenden Artemis-1-Mission der NASA zum Mond, wird mithilfe von Solarantriebstechnologie die Umlaufbahn des Mondes verlassen und einen Asteroiden in der Nähe der Erde besuchen.

LightSail 2 verwendet das Sonnensegel nicht, um zu weit entfernten Orten zu reisen, sondern einfach um in der Umlaufbahn über der Erde zu bleiben. Die Raumsonde befindet sich derzeit in einer Höhe von 687 Kilometern im Orbit, wo die Restatmosphäre des Planeten Reibung verursacht. Diese Reibung würde den Satelliten unter normalen Umständen verlangsamen und zur Erde zurückbringen, aber die Kraft des Segels macht das wieder wett. Die Raumsonde schaffte es zunächst, ihre Umlaufbahn nur mit dem Sonnensegel anzuheben. Jetzt verliert er langsam seinen Kampf mit der Atmosphäre, aber dieser Prozess verläuft viel langsamer als ohne das Segel.

„Dank der optimierten Segelausrichtung im Laufe der Zeit waren die Höhenabnahmeraten in den letzten Monaten die besten in der gesamten Mission“, heißt es in der Erklärung der Planetary Society. „Der Schub überwand zeitweise sogar den atmosphärischen Widerstand und erhöhte die Umlaufbahn des Raumfahrzeugs leicht.“

Die von Gebern finanzierte und 2019 gestartete 7-Millionen-Dollar-Mission profitierte von einer Phase der Ruhe in der 11 Jahre Sonnenzyklus , die jedoch vor kurzem endete. In den letzten Monaten haben sich mehr Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche gebildet und starke Flares haben riesige Mengen geladener Teilchen in den umgebenden Weltraum geschleudert. Diese Partikel erreichen in Form von Sonnenwind die Erde, wo sie mit der Atmosphäre des Planeten interagieren und diese dicker machen.

„Eine unterdurchschnittliche Sonnenaktivität hielt die obere Atmosphäre der Erde für einen Großteil der Mission dünn und erzeugte weniger Luftwiderstand“, heißt es in der Erklärung der Planetary Society. „Das hat sich kürzlich geändert, da die Sonne aktiver wird und große Sonneneruptionen aussendet. Das LightSail 2-Team glaubt, dass diese Aktivität jetzt wahrscheinlich höhere Orbitalzerfallsraten verursacht als früher in der Mission.“

Die Kamera 1 von LightSail 2 erfasst den Einsatz des Sonnensegels des Bootes. (Bildnachweis: The Planetary Society)

Während seiner Mission hat LightSail 2 einige gefangen tolle Bilder von seinem Heimatplaneten mit seinen beiden Fischaugenkameras, darunter Aufnahmen des Tropensturms Mirinae, der sich während der Olympischen Spiele in Tokio im August dieses Jahres den Küsten Japans näherte.

Der Zweck dieser Fischaugenkameras besteht hauptsächlich darin, den Zustand des Sonnensegels zu überwachen. Experten haben bereits einige Anzeichen dafür festgestellt, dass das Segel einige Abnutzungserscheinungen aufweisen könnte. Die Berechnungen des Unternehmens sagen voraus, dass die Raumsonde mindestens ein Jahr über Wasser bleiben sollte.