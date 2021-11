Das sagte Rakesh Sharma, als Indira Gandhi fragte, wie Indien aus dem Weltraum aussehe

Heute jährt sich die Geburt von Indiens erster weiblicher Premierministerin Indira Gandhi zum 104. Eine davon wurde von Bhushan Patil, Schatzmeister des Indian National Congress und Mitglied des Beirats des Central Board of Film Certification, auf Twitter geteilt. Das von ihm geteilte Video zeigt ein Gespräch zwischen Gandhi und Rakesh Sharma. Wing Commander Rakesh Sharma AC ist ein ehemaliger Pilot der indischen Luftwaffe, der als erster Inder im Weltraum reiste und 1984 die Sojus T-11 im Rahmen des sowjetischen Programms Interkosmos flog. „Erinnere dich an die erste PM-Frau von Indien , Bharat Ratna #IndiraGandhi ji auf seinem Jayanti heute mit diesem schönen Gespräch von Indira ji mit Staffelführer Rakesh Sharma, der Saarein Jahan Se Accha aus dem Weltraum sagt, wenn er gefragt wird, wie Indien aus dem Weltraum aussieht “, schrieb Patil in seinem Tweet.

„Upar se Bharat kaisa dikhta hai aapko?“ „ (Wie sieht Indien von dort oben aus?) Indira Gandhi fragt Rakesh Sharma, dem er auf Hindi antwortet: „Ich kann ohne zu zögern sagen, saare jahaan se achha. „

Gedenken an Indiens erste Premierministerin, Bharat Ratna #Indira Gandhi ji auf seinem Jayanti heute mit diesem schönen Gespräch von Indira ji mit Staffelführer Rakesh Sharma, der Saarein Jahan Se Accha aus dem Weltraum sagt, wenn er gefragt wird, wie Indien aus dem Weltraum aussieht.

In dem Video erzählt Gandhi Sharma, dass die Aufmerksamkeit des ganzen Landes auf ihn gerichtet ist. Sie gratuliert ihm und bekräftigt, dass dies ein historischer Schritt ist und drückt die Hoffnung aus, dass das Land dadurch den Raum bewusster wird und die Jugend davon inspiriert wird. Die erste Frage, die sie ihm stellte, war, wie er sich im Weltraum fühlte, wenn es ähnlich der Härte seines Trainings am Boden war. Sharma dankte ihr und sagte, dass das Training von ihm und dem pensionierten Air Commodore Ravish Malhotra (der als Ersatz für Sharma ausgebildet wurde) ziemlich schwierig gewesen sei, sich aber als sehr effektiv erwiesen habe. Das Andockmanöver sei einfach gewesen, sagte er und fügte hinzu, dass es sich anfühlte, als säßen sie immer noch im Simulator. Anschließend erkundigte sie sich nach seinem Gesundheitszustand und ob er seiner Familie eine Nachricht schicken wolle.

Seitdem haben wir in der Raumfahrt einen langen Weg zurückgelegt, wobei Milliardäre auf der ganzen Welt jetzt gefühlt alle zwei Wochen ins Jenseits aufsteigen. Der Weltraumtourismus ist heute eine boomende Branche, aber zu dieser Zeit war Sharmas Leistung eine außergewöhnliche Premiere für das Land.

