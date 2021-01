Das Hubble-Teleskop bietet seltene und herrliche Ausblicke auf sechs kollidierende Galaxien

NASA und ESA



Lassen Sie mich Ihnen von den Vögeln und Bienen und den Galaxien erzählen. Manchmal treffen zwei Galaxien auf dramatische Konsequenzen, einschließlich eines Babybooms von Sternen. NASA und Europäische Weltraumorganisation Das Hubble-Weltraumteleskop gab uns sechs seltene Ansichten von Galaxienfusionenund jeder von ihnen ist ein Gewinner.

Die ESA veröffentlichte die Bilder, um den Beginn des Jahres 2021 zu feiern. “Diese Systeme sind hervorragende Labors zur Verfolgung der Bildung von Sternhaufen unter extremen physikalischen Bedingungen.” sagte die Agentur in einer Erklärung Donnerstag. Sternhaufen sind genau das, wie sie aussehen: Gruppen von Sternen.

Die Galaxien zeigen alle Zeichen ihrer wilden Vergangenheit. ESA beschreibt die Galaxie NGC 3256 so seltsam und verzerrt. NGC 3690 ist eine “Supernova-Fabrik” und das Bild von NGC 6052 zeigt zwei noch kollidierende Galaxien.

Die HiPEEC-Umfrage (Hubble Imaging Probe of Extreme Environments and Clusters) lieferte Bilder, die sich auf Sternhaufen in Galaxien konzentrierten und was mit ihnen passiert, wenn ihre Wirtssysteme verschmelzen. Kollisionen fördern die Bildung neuer Sterne und erhöhen die Geburtenrate der Sterne.

“Die Milchstraße bildet normalerweise Sternhaufen mit einer Masse, die das 10.000-fache unserer Sonnenmasse beträgt”, sagte die ESA. “Es ist nicht vergleichbar mit den Massen von Sternhaufen, die sich in kollidierenden Galaxien bilden und die millionenfach die Masse unserer Sonne erreichen können.”

HiPEEC-Forscher haben herausgefunden, dass große Sternhaufen in verschmolzenen Galaxien auch nach Abklingen der Kollisionswirkung sehr hell bleiben. Während die Fusionen für die beteiligten Galaxien dramatisch sein können, können die Zuschauer auf der Erde dank Hubbles scharfen Augen die großartigen Konsequenzen sicher erkennen.