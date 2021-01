Die Vereinigten Staaten setzen ihren Plan zur Einführung von Zöllen auf französische Luxusgüter aus

WASHINGTON – Die Vereinigten Staaten haben am Donnerstag die Pläne zur Einführung eines Zolls von 25% für französische Luxusgüter als Reaktion auf die französische Steuer auf große Technologieunternehmen wie Facebook Inc. und Amazon.com Inc. ausgesetzt dass sie ihre Antwort mit seinen ähnlichen Bemühungen koordinieren wollten. Streitigkeiten mit anderen Ländern.

Der US-Handelsvertreter drohte im vergangenen Jahr mit der Einführung von Zöllen als Vergeltung für die 3% ige Steuer Frankreichs auf einige Einkünfte großer Technologieunternehmen, die nach Angaben der USA zu Unrecht gegen US-Unternehmen gerichtet waren. Die Tarife sollten am Mittwoch in Kraft treten.

Die Aussetzung der Zölle auf französische Produkte wurde von amerikanischen Importeuren und Einzelhändlern begrüßt, die die Strafzölle als Instrument zum Schutz einer Branche zum Nachteil einer anderen kritisiert und gleichzeitig den amerikanischen Verbrauchern geschadet hatten.

Das Urteil sieht vor, dass der gewählte Präsident Joe Biden und seine Regierung auf die wachsenden Forderungen anderer Länder reagieren müssen, dass globale Technologieunternehmen dort, wo sich ihre Kunden befinden, mehr Steuern zahlen müssen.

“Die Regierung von Biden hat die Möglichkeit, ihre eigene Strategie zur Diskriminierung diskriminierender digitaler Steuern umzusetzen”, sagte Senator Ron Wyden (D., Ore.), Der wahrscheinlich nächste Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats. „Amerika wird reagieren müssen. Viele dieser einseitigen Steuern zielen auf amerikanische Unternehmen ab, die hochqualifizierte und gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen. “”