Das brandneue KTM-Sportmotorrad wird nächste Woche enthüllt

Das brandneue KTM-Sportmotorrad wird nächste Woche vorgestellt | Bildnachweis: Repräsentatives Bild

Für ein Unternehmen mit einer so großen Auswahl an Adventure-Bikes und nackten Streetfightern hat KTM ein sehr begrenztes Angebot an Sporträdern. Noch verblüffender ist, dass das Unternehmen kein stärkeres RC-Bike als die RC 390 hat, obwohl die Liste der nackten Streetfighter bis zur 1290 Super Duke R reicht. Das österreichische Unternehmen bereitet sich jedoch auf die Einführung vor nächste Woche ein neuer Radsport. Der traurige Teil ist, dass dies nur ein Trailbike und kein legales RC-Modell für die Straße ist. Das Gute daran ist jedoch, dass das nächste KTM-Motorrad auf der Moto2-Rennmaschine des Unternehmens basieren wird. Nun hat KTM seit 2019 keine Moto2-Rennen mehr bestritten und konzentriert sich auf Moto3 und MotoGP. Aber sein nächstes Moto2-Bike-basiertes einziges Rennrad ist für KTM-Fans sicherlich eine aufregende Nachricht.

KTM wird das neue Sportmotorrad am 20. Juli enthüllen und das Motorrad auf seinen Social-Media-Griffen necken. Jetzt schweigt das Unternehmen zum Sportmotorrad und hat so gut wie keine Details verraten, außer dass das Chassis vom KTM Moto2-Rennrad inspiriert sein wird und die österreichische Marke nur 100 Stück des Bahnrads verkaufen wird.

Da es sich um ein reines Trail-Bike handelt, erwarten wir eine minimale Verkleidung, die Windschutz bietet und gleichzeitig das Gewicht des Fahrrads kontrolliert. Und es wird natürlich über eine erstklassige Federung und Ausstattung verfügen, die auf die Leistung auf der Strecke abgestimmt ist. Wir erwarten auch, dass das Fahrrad mit einigen elektronischen Eingriffen wie schaltbarem ABS, einstellbarer Traktionskontrolle usw. ausgestattet ist. Und was die Motoren angeht, wird das Trackbike in limitierter Auflage wahrscheinlich den 890 Duke-Antriebsstrang verwenden. Interessanterweise hat KTM nie einen eigenen Motor im Moto2-Format verwendet. Sein Motorrad wurde zunächst von einem Honda-Motor und später von der Triumph-Einheit angetrieben. Doch aus naheliegenden Gründen setzt das Unternehmen beim nächsten Sportmotorrad auf einen eigenen Antriebsstrang. Es gibt auch Gerüchte, dass KTM ihren kommenden 490-ccm-Antriebsstrang auf dem reinen Rennrad verwenden könnte.