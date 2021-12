Das AP-Interview: Japanischer Tourist sagt Raumfahrt „erstaunlich“

MOSKAU – Ein japanischer Weltraumtourist wies am Montag die Kritik von denen zurück, die seine Entscheidung, ein Vermögen für eine Reise zur Internationalen Raumstation zu zahlen, in Frage stellten, und sagte, die „unglaubliche“ Erfahrung habe sich gelohnt.

In einem Live-Interview mit The Associated Press sagte der milliardenschwere Modemogul Yusaku Maezawa in einem Live-Interview des Weltraumaußenpostens, dass er sich zwar vorgestellt habe, wie seine Mission vor dem Flug aussehen würde, aber von der Realität der Raumfahrt betroffen sei.

„Wenn man erst einmal im Weltraum ist, merkt man, wie sehr es sich lohnt, diese erstaunliche Erfahrung zu machen“, sagte er der AP im ersten TV-Interview seit seiner Ankunft im Sender. „Und ich glaube, dass diese unglaubliche Erfahrung zu etwas anderem führen wird.“

Maezawa, 46, und sein Produzent Yozo Hirano, 36, sind die ersten zahlenden Touristen, die die Raumstation seit 2009 besuchen. Angesprochen auf Berichte, er habe mehr als 80 Millionen Dollar für eine 12-tägige Mission bezahlt, sagte Maezawa, er könne nicht die Höhe des Vertrages offenlegen, gab aber zu, dass er „ungefähr“ diesen Betrag bezahlt hatte.

Im Oktober verbrachten die russische Schauspielerin Yulia Peresild und der Regisseur Klim Shipenko 12 Tage auf der Station und drehten den ersten Film der Welt im Orbit, ein Projekt, das vom russischen Raumfahrtunternehmen Roscosmos gesponsert wurde, um das Image der Nation wiederzubeleben.

Maezawa lenkte die Kritik von denen ab, die seine Entscheidung in Frage stellten, Geld für seine Raumfahrt auszugeben, anstatt es zu verwenden, um den Menschen zu helfen, zur Erde zurückzukehren, und sagte, dass „die Kritiker möglicherweise diejenigen sind, die noch nie im Weltraum waren“.

„Die denkwürdigsten Momente waren, als ich die Internationale Raumstation Sojus kurz vor dem Andocken sah und als wir nach dem Andocken eintraten“, sagte er.

Er räumte ein, dass sich der Weltraumtourismus heute in erster Linie an die Superreichen richtet, fügte jedoch hinzu, dass diejenigen, die sich auf die Raumfahrt begeben, auf andere Herausforderungen vorbereitet sein müssen.

„Ja, es ist immer noch ziemlich teuer, aber es ist nicht nur eine Frage des Geldes“, sagte er der AP. „Der Körper braucht Zeit, um sich an diese Umgebung zu gewöhnen, und ein Notfalltraining dauert mindestens ein paar Monate. Es ist also ehrlich gesagt nur für diejenigen zugänglich, die Zeit haben und in guter körperlicher Verfassung sind. Und diejenigen, die es sich leisten können.“ . Aber wir wissen nicht, ob das in 10 Jahren, 20 Jahren noch so sein wird.“

Maezawa sagte der AP, er leide unter „ein bisschen Reisekrankheit“ und „ein wenig schwer zu schlafen“, und fügte hinzu, dass zukünftige Weltraumtouristen sich der Notwendigkeit bewusst sein sollten, bis zu fünf Tage zu verbringen, um sich an die Reisekrankheit im Weltraum anzupassen.

Er erkannte, dass ein Nickerchen immer eine Herausforderung ist.

„Ich schlafe nicht gut, um ehrlich zu sein. Ein Schlafsack wurde zur Verfügung gestellt, aber er ist zu heiß, also benutze ich ihn nicht “, sagte er.

Mit der Länge seiner Reise war er zufrieden.

„Zwölf Tage waren für mich ziemlich in Ordnung“, fügte Maezawa hinzu. „Ich erhole mich von der Reisekrankheit, damit ich die verbleibenden Tage nutzen kann. Ich komme am 20. zurück und vermisse Japan. Wenn ich zurück bin, möchte ich Sushi essen!“

Maezawa und Hirano, die seine Mission filmten, flogen am Mittwoch an Bord einer russischen Sojus-Raumsonde mit dem russischen Kosmonauten Alexander Misurkin zur Internationalen Raumstation.

Space Adventures, ein in Virginia ansässiges Unternehmen, das seinen Flug organisierte, hatte zwischen 2001 und 2009 bereits sieben weitere Touristen zur Raumstation geschickt.

Maezawa drückte seine tiefe Bewunderung für die Besatzung der Raumstation aus. Neben Misurkin gehören dazu die NASA-Astronauten Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron und Mark Vande Hei; die russischen Kosmonauten Anton Shkaplerov und Piotrevo; und Matthias Maurer von der Europäischen Weltraumorganisation.

„Sie sind wie Superhelden, die die Erde retten“, sagte er. „Sie sind nicht nur den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen voraus, sondern auch körperlich und geistig geschult und sehr mutig. Ich kann aus erster Hand spüren, wie sich der Mensch bisher entwickeln kann, und unser Leben hängt von diesen Menschen ab – wie sich das in Zukunft ändert. Ich respektiere sie sehr.

Er und Hirano werden am Sonntag mit Misurkin zur Erde zurückkehren.

Maezawa hatte vor dem Flug eine Liste mit 100 Dingen zusammengestellt, die während seiner Mission im Weltraum zu tun waren, nachdem er das Publikum nach Ideen gefragt hatte.

„Ich freue mich darauf, in der Raumstation Sport zu treiben – Badminton, Tischtennis und Golf“, sagte er der AP. „Was ich nicht so viel erwarte, ist Toilettenkram.“

Maezawa machte sein Vermögen im Modeeinzelhandel und gründete Japans größtes Online-Fashion-Einkaufszentrum Zozotown. Das Forbes-Magazin schätzt sein Nettovermögen auf 1,9 Milliarden US-Dollar.

Der Mogul hat auch einen Vorbeiflug um den Mond an Bord der Raumsonde von Elon Musk gebucht, der vorläufig für die nächsten Jahre geplant ist. Begleitet wird er auf dieser Reise von acht Wettbewerbssiegern.

„Ich plane, 2023 zum Mond zu fliegen – wir sind in der Endphase der Auswahl der 8 Personen für das Dear Moon-Projekt“, sagte er.