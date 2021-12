Hol Dominic Thiem ab, um die Australian Open zu überspringen | Tennis-News

Dominic Thiem hat sich von den Australian Open im nächsten Monat zurückgezogen, um nach einer langwierigen Handgelenksverletzung wieder in Form zu kommen, sagte die ehemalige Nummer drei der Welt am Dienstag.

Der 28-jährige Österreicher, der seit seiner Verletzung bei den Mallorca Open im Juni nicht mehr gespielt hat, konnte seinen US-Open-Titel in diesem Jahr nicht verteidigen.

Zuvor hatte er sich vom ATP Tag Team Cup, der am Samstag in Sydney beginnt, und anderen Aufwärmveranstaltungen vor dem harten Major im Melbourne Park zurückgezogen.

„Ich fühle mich wieder großartig, mein Handgelenk ist in optimaler Verfassung und ich trainiere normal mit sehr guter Intensität“, sagte Thiem auf Twitter.

„Nach dem Kurzurlaub haben mein Team und ich alle Fragen ausgewertet und beschlossen, einige Änderungen an meinem ursprünglichen Turnierplan vorzunehmen.“

Thiem, der in der Gesamtwertung auf Rang 15 abgerutscht war, erreichte im vergangenen Jahr das Finale im Melbourne Park, bevor er in Flushing Meadows seinen ersten Major-Titel holte.

Nach seiner Rückkehr in den Wettbewerb bei den Australian Open entschied er sich, seine Saison 2022 in Südamerika bei den Cordoba Open in Argentinien Ende Januar zu beginnen.

„Ich werde die australischen Fans vermissen, aber ich werde 2023 wieder (dort) sein“, fügte Thiem hinzu.

„Wir denken, dass dies die richtige Entscheidung ist, um gut in den Wettkampf zurückzukehren. Ich bleibe vorerst noch ein paar Tage in Österreich, dann trainiere ich draußen und bereite mich auf mein erstes Rennen vor. der Saison.“

Thiem war nach Roger Federer, Milos Raonic, Jennifer Brady, Karolina Pliskova, Serena Williams und Bianca Andreescu der letzte beste Spieler, der sich verletzt vom Grand Slam zurückzog.

Das erste Major des Jahres 2022 soll am 17. Januar beginnen.

