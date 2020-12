Covid Todesfälle explodieren in Mexiko als Präsident wegen Untätigkeit verurteilt Mexiko

W.Als Rufino Pacheco atemlos im Krankenhaus ankam und seine Beine gebeugt waren, schob ein Arzt seiner Stieftochter Papiere zu und bat ihn um seine Zustimmung, ihn an ein Beatmungsgerät anzuschließen. Aber der ältere Patient trat zurück.

Weniger als 12 Stunden später starb Pacheco, der an einen Sauerstofftank in seinem Zimmer angeschlossen war, als seine Frau rief: „Verlass mich nicht, alter Mann. Einige Tage später erkrankte auch sie zusammen mit ihrem erwachsenen Sohn an Covid-19.

“Es gab viel Spannung und Sorge”, sagte Consuelo Vázquez über die Zeit, die sie damit verbrachte, sich um ihre Mutter und ihren Bruder nach dem Mann zu kümmern, den sie liebte, als sie ging. Papa. “Wir dachten, wir würden das Gleiche durchmachen.”

Jeder brauchte manchmal zusätzlichen Sauerstoff, und erst nachdem sie sich erholt hatten, konnte die Familie anfangen, um Pacheco zu trauern.

Pacheco, der am 24. November in der Arbeiterstadt Ecatepec starb und für Covid-19 nicht getestet und schnell eingeäschert wurde, scheint möglicherweise nie einer der Todesfälle zu sein, die in Teilen von Mexiko – insbesondere die Hauptstadt und ihre Vororte – in der schlimmsten Epidemie seit dem Höhepunkt des Sommers.

Wochenlang baten Beamte die Mexikaner, zu Hause zu bleiben. Gleicher Präsident Andrés Manuel López Obrador, deren öffentliche Äußerungen haben erkannte selten die Schwere der Epidemie in Mexiko anbegann den Monat damit, dass die Mexikaner aufgefordert wurden, auf die Feiertage von Dezember bis Januar zu verzichten. Aber er weigerte sich, Beschränkungen aufzuerlegenDie Mexikaner seien “verantwortlich, brav und gewissenhaft”.

Die sanfte Berührung des Präsidenten hob hervor, was der wesentliche Widerspruch in der Herangehensweise seiner Regierung an das Coronavirus war. Das ständige Öffnen von Bars, Kinos und Einkaufszentren untergräbt die Botschaft, dass Menschen nur für die wichtigsten Aktivitäten ausgehen sollten.

Friedhofsarbeiter, die Schutzkleidung tragen, begraben das Opfer des Coronavirus in Tijuana. Foto: Guillermo Arias / AFP / Getty Images

Er sagte auch, dass viele Mexikaner es sich nicht leisten könnten, mit der Arbeit aufzuhören. Anstatt den Menschen zu helfen, zu Hause zu bleiben, bestand der linke Präsident darauf Halten Sie sich an die Sparmaßnahmen, die seine zweijährige Präsidentschaft regierten. Seine Regierung hat die einfachsten Konjunkturpakete angeboten, um Millionen von Neuarbeitslosen zu helfen.

Das Ergebnis war verheerend. Fast 120.000 Mexikaner sind an Covid-19 gestorben, obwohl Gesundheitsexperten an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, bekannt als Unam, schätzen dass die Zahl zwei- bis viermal höher ist. Sogar die gemeldete Zahl macht Mexiko zu einem der das tödlichste Länder für die Pandemie basierend auf seiner Bevölkerung.

Der Ansatz der Regierung hat sich jedoch kaum geändert, selbst als die Fälle – und Todesfälle – im November in die Höhe schossen.

Schließlich verneigten sich die Beamten vor der Realität und stellten am Samstag die meisten nicht wesentlichen Aktivitäten in Mexiko-Stadt und im benachbarten Mexiko ein, wo sich die weitläufigen Vororte der Arbeiterklasse befanden, die zu den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Gebieten gehörten.

Dr. Hugo López-Gatell, stellvertretender Gesundheitsminister, der für die Bemühungen der Regierung verantwortlich ist, gab zu, dass die Dynamik der Epidemie “außergewöhnliche Maßnahmen” erfordere.

Die erschöpften Ärzte und Krankenschwestern auf dem Feld hatten wochenlang gewusst, wie düster das Bild war.

“Das Versäumnis, die Ansteckung zu stoppen, hat uns bei dieser zweiten Welle wirklich getroffen”, sagte Dr. Belén Jacinto, Intensivspezialist am La Raza General Hospital in Mexiko-Stadt.

Überall, wo es sich dreht, gibt es Engpässe. Pro Schicht ist nur ein Intensivarzt im Einsatz, der 15 Patienten auf seiner Intensivstation betreut, unterstützt von anderen Ärzten anderer Fachrichtungen.

Es gibt nicht genügend Personal, um beatmete Patienten gemäß den Empfehlungen des Protokolls auf den Magen zu bringen und sie zu überwachen, um sicherzustellen, dass ihre Atemschläuche an Ort und Stelle bleiben.

“Ich sagte meinen Vorgesetzten, dass intubierte Patienten fast – fast – zum Sterben verurteilt sind”, sagt sie. “Welchen Service bieten wir an?”

Medizinisches Personal in Schutzkleidung ruht sich nach stundenlanger Behandlung von Patienten in Mexiko-Stadt im Oktober aus. Foto: Carlos Jasso / Reuters

Die Regierung hat seit Beginn der Pandemie neue Ärzte eingestellt, Beatmungsgeräte gekauft und die Anzahl der Intensivbetten erhöht. Aber es ist nicht genug. “Sie können die Kapazität nicht über Nacht erhöhen”, sagte Dr. Alejandro Macías, der die Reaktion der Regierung darauf verwaltete die Schweinegrippe-Epidemie 2009. “Nicht alle dieser Zustellbetten haben die Aussichten unbedingt verbessert.”

Kritiker der populistischen Regierung von López Obrador argumentieren, dass die Herangehensweise an die Pandemie von Anfang an falsch war. “Die mexikanische Regierung hat gesagt, dass das Durchführen von Tests eine Verschwendung von Ressourcen ist”, sagte Dr. Julio Frenk, ein ehemaliger Gesundheitsminister, der jetzt Präsident der Universität von Miami ist. Mexiko hat eine der niedrigsten Testraten aller Länder der Welt.

“Die Politik war, genug Betten zu haben”, sagt er. “Das politische Ziel sollte darin bestehen, die Übertragung zu kontrollieren.”

Ein Teil der Verantwortung für das Testen liegt bei den mexikanischen Staaten, sagte Macías, und sie haben auch die Tests nicht erhöht. Die Ausnahme ist Mexiko-Stadt, wo Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum kostenlose und weit verbreitete Tests anbot.

Dr. Samuel Ponce de Léon, der die Covid-Reaktionsgruppe in Unam koordiniert, sagte, die Regierung habe dies versucht Es war gescheitert, ein Gleichgewicht zwischen der Erlaubnis zur Arbeit und der Eindämmung der Ansteckung zu finden. “Mehr als die Hälfte der Bevölkerung gehört der informellen Wirtschaft an”, sagte er. “Sie müssen reisen und zur Arbeit gehen, um am nächsten Tag Geld für Essen zu haben.”

Angesichts dieser Realität, sagte er, die Inkonsistenz der Regierung bei der Übermittlung grundlegender Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus – angefangen mit der Weigerung von López Obrador, mit einer Gesichtsmaske mit gutem Beispiel voranzugehen – war schwer zu verstehen.

Musiker aus Los Tigres de la Guasteca singen dem Verstorbenen im Pantheon von San Isidro in der Gemeinde Ecatepec in Mexiko. Fotografie: Jorge Nunez / EPA

“Soziale Distanzierung ist ein unmöglicher Traum”, sagte Ponce de León und bezog sich auf die überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel in Mexiko-Stadt. “Aber wir können es mit Gesichtsmasken und Hygiene minimieren.”

Auch das Bestehen von López Obrador auf der Aufrechterhaltung von Sparmaßnahmen während der gesamten Pandemie hat viele überrascht.

das Internationaler Währungsfonds– kein Fan zügelloser öffentlicher Ausgaben – forderte kürzlich die linke mexikanische Regierung auf, die Unterstützung für Familien und Unternehmen zu verstärken, die durch die durch die Pandemie verursachte tiefe Rezession am Boden zerstört wurden.

Der Fonds stellte fest, dass Mexiko nur 0,7% des BIP für zusätzliche Gesundheits- und Sozialausgaben zur Bekämpfung der Pandemie veranschlagt hatte, und sagte, Mexiko sollte diesen Betrag auf 2,5% bis 3,5% erhöhen Produktion des Landes und machen die Gesundheitsversorgung zur obersten Priorität.

Mexiko hat jahrzehntelang zu wenig für die öffentliche Gesundheit ausgegeben und liegt hinter vergleichbaren Volkswirtschaften wie Kolumbien und Brasilien zurück. Viele hofften, López Obrador würde das ändern, als er sein Amt antrat, und versprachen, die Hilfe für die Armen zum Mittelpunkt seiner Politik zu machen.

Stattdessen “hat Covid uns in einer sehr schlechten Zeit getroffen”, sagte Mariana Campos, eine Expertin für öffentliche Ausgaben bei México Evalúa, einer Denkfabrik. Die Regierung von López Obrador hat 2019, das dritte Jahr in Folge mit Kürzungen, das Gesundheitsbudget gekürzt. “Wir haben die strukturellen Probleme, die wir immer hatten, und sie haben sich seit 2017 verschlimmert.”

Als die Unruhen in der Hauptstadt nachlassen und die Regierung sich der Ankunft der ersten Impfstoffe zuwendet, sagte Macías, das Land sei erst in der Mitte seiner Schlacht.

“Wenn es ein Fußballspiel wäre, wären wir in der 45. Minute”, sagte er. Viren verbreiten sich im Winter schneller und “ich erwarte viel mehr Patienten”, sagte er.