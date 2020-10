Coronavirus-Pandemie: Teilnehmer der Impfstoffstudie in Brasilien starben

Während der Untersuchung eines Corona-Impfstoffs des Pharmaunternehmens AstraZeneca in Brasilien Ein Proband starb. Dies wurde am Mittwoch von der brasilianischen Gesundheitsüberwachungsbehörde Anvisa, der deutschen Presseagentur, bestätigt. Brasilianische Medien hatten zuvor darüber berichtet. Das britisch-schwedische Unternehmen hatte den möglichen Impfstoff in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Anvisa war nach eigenen Angaben bereits am Montag darüber informiert worden. Es wird empfohlen, den Test fortzusetzen. Der Fall wird derzeit untersucht, und Daten zu Freiwilligen müssen vertraulich behandelt werden.