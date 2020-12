Coronavirus in Deutschland und der Welt: RKI meldet mehr als 23.000 Neuinfektionen und 483 Todesfälle – Wissen

Das US-Unternehmen Pfizer hatte zusammen mit dem deutschen Hersteller Biontech aus Mainz einen Corona-Impfstoff entwickelt. In Großbritannien ist das schon genehmigt, noch nicht in der EU oder den USA. Aber das könnte im Dezember passieren. Pfizer sagte, es müsse unter anderem das Lieferziel für seinen Impfstoff in diesem Jahr festlegen Halbierung aufgrund von Verzögerungen bei der Erweiterung der Lieferkette.

Die Erweiterung dauert länger als erwartet, sagte eine Unternehmenssprecherin des Wall Street Journal am Donnerstag. Nach Angaben der Zeitung hielt Pfizer intern am Ziel fest bis Ende dieses Jahres 100 Millionen Impfstoffdosen abzugeben. Zuletzt sprach das Unternehmen jedoch von 50 Millionen Dosen. Für das kommende Jahr werde der ursprüngliche Plan, mehr als eine Milliarde Impfstoffdosen abzugeben, bestehen bleiben, so die Zeitung weiter. (dpa)