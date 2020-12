Cyberpunk 2077: Vorlade- und Entsperrzeiten aufgedeckt – Vorteil für Konsolen

Cyberpunk 2077 wird bald veröffentlicht. Jetzt hat CD Projekt RED das Erscheinungsdatum und das Preload offiziell bekannt gegeben.

Das Freisetzung von Cyberpunk 2077 ist in den Startblöcken (alle Cyberpunk 2077 Nachrichten).

von ist in den Startblöcken (alle Cyberpunk 2077 Nachrichten). Ein Leck zeigt nun die Herunterladen Größe und das Vorladen für die PS4 .

und das für die . Müssen, zu … haben PC-Player jetzt mit schlimmen Konsequenzen in Bezug auf die Herunterladen Größe von Cyberpunk 2077 erwarten?

Update vom 4. Dezember: Nun ist das so Vorladen, ebenso wie Freisetzung-Zeit von Cyberpunk 2077 wurde auch offiziell angekündigt. CD-Projekt ROT hat auf Twitter eine Weltkarte veröffentlicht, die die verschiedenen zeigt Startzeiten einschließlich anders Cyberpunk 2077-Versionen werden angezeigt. In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember wurde der Xbox One und PS4 Eingang zu Cyberpunk 2077 beschafft. Gleiches gilt jedoch für die PS5 und Xbox Series X. Fans Ich möchte das Spiel durch Abwärtskompatibilität spielen. CD-Projekt ROT Pflanzen sterben Versionen der nächsten Generation werden erst nächstes Jahr erscheinen Veröffentlichungen.

Veröffentlichung (Datum der ersten Veröffentlichung) 19. November 2020 Herausgeber Bandai Namco (Europa), Warner Bros. (Gemeinsam), Spike Chunsoft (Japan) Serie – – Plattform PS4, Xbox One, PC, Google Stadia, PS5, Xbox Series X. Entwickler CD-Projekt ROT Genre Action-Rollenspiel, offene Welt

Sie können auch sehen, wann auf der Karte Fans mit dem Vorladen kann anfangen. Konsolenspieler habe hier einen klaren Vorteil. Darüber hinaus ist die Xbox die Playstation wieder ein wenig voraus. Trotzdem sollte genug Zeit für alle sein, um pünktlich zu sein Geben Sie Cyberpunk 2077 frei spielen können.

Xbox One und Xbox Series X Preload : Donnerstag, 3. Dezember – 17.00 Uhr deutsche Zeit

: Donnerstag, 3. Dezember – 17.00 Uhr deutsche Zeit PS4 und PS5 Preload: Dienstag, 8. Dezember – Zeit unbekannt (17 Uhr wäre auch möglich)

Dienstag, 8. Dezember – Zeit unbekannt (17 Uhr wäre auch möglich) PC vorladen: Montag, 7. Dezember – Zeit variiert (12 Uhr GOG, Steam und Epic Store 17 Uhr) READ Lufthansa meldet im dritten Quartal einen Verlust von fast 1,3 Milliarden Euro - Wirtschaft

Das Warten hat ein Ende! Wenn du spielen willst # Cyberpunk2077 Sobald es verfügbar ist, finden Sie hier eine Karte mit globalen Veröffentlichungszeitpunkten. Für PC- und Stadia-Spieler ist die Veröffentlichung gleichzeitig und für Mitternacht GMT geplant, und für alle Konsolenspieler – Mitternacht Ortszeit. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 3. Dezember 2020

Erster Bericht vom 27. November: Warschau, Polen – Es wird nicht mehr lange dauern Freisetzung von Cyberpunk 2077. Danach CD-Projekt ROT vermutlich arbeitete sie über acht Jahre an ihrem Großprojekt 10. Dezember Zum Fans Zeigen Sie, ob sich der Aufwand gelohnt hat. Zuletzt gezeigt CD-Projekt ROT Gameplay für PS4-Version von Cyberpunk 2077. Über die grafische Qualität des Spiels auf der PS4 wurden Fans geteilte Meinung. Diese Zeit zeigt a Leck das Herunterladen Größe und einen Termin für die Vorladen von Cyberpunk 2077 auf. Etwas Fans sind besorgt über ihren Festplattenspeicher auf der PC.

Cyberpunk 2077: Leck zeigt Downloadgröße und Preload für PS4 – PC-Spieler sorgen sich um Festplatte

Die Vorfreude auf Cyberpunk 2077 ist riesig und sie müssen lange dauern Fans sei nicht länger geduldig weil CD-Projekt ROT Zuletzt wurde ein offizieller Gameplay-Trailer für PS4 und PS5 für Cyberpunk 2077 gezeigt und erstellt Fans so richtig heiß auf die Freisetzung. Aber nicht alles Fans waren völlig überzeugt von der gezeigten PS4-Gameplay und jetzt wollen warten, bis sie das Spiel auf der PS5 spielen können. Leider wird es Upgrade der nächsten Generation zu Cyberpunk 2077 erst nächstes Jahr geben.

Laut unserer Umfrage haben die meisten der Fans vor, Cyberpunk 2077 auf der PC spielen. Gefolgt von PS4 und die Xbox Series X. Zur PS4-Version hat den Twitter-Account PlayStation-Spielgröße einer Leck auf derselben Plattform veröffentlicht. Dies enthält das Mögliche Herunterladen Größesowie ein Datum für die Vorladen zu Cyberpunk 2077. Gute Nachrichten für Consoleros, aber Spieler auf der PC Jetzt fürchte das Schlimmste um ihre Festplatte.

Cyberpunk 2077 (PS4)

Grundspielgröße: 71.730 GB

Version: 1.01 – noch nicht veröffentlicht

Downloadgröße: 72 GB

Vorladedatum: 8. Dezember

Veröffentlichung: 10. Dezember READ Coronavirus: Forscher entdecken seinen Ursprung - und wie man eine zweite Welle verhindert

Cyberpunk 2077: Preload und Größe – Deshalb machen sich PC-Spieler jetzt Sorgen um das Leck

Mit 72 GB ist Cyberpunk 2077 sicherlich kein kleines Spiel. Das war die große Erfahrung der offenen Welt CD-Projekt ROT Angebote, aber nicht anders zu erwarten. Sorgen Sie sich jetzt mehr PC-Player, da sich die Frage stellt: ob Cyberpunk 2077 wunderschönen 72 GB auf der PS4 belegt, wie viel Festplattenspeicher ich auf dem Computer verwenden muss PC Opfern? Wahrscheinlich nicht mehr so ​​viel. Weil erwartet wird, dass die PC-Version von Cyberpunk 2077ist trotz höherer grafischer Texturen nicht viel größer. Also werden die gleichen Texturen in der verwendet PS4 wahrscheinlich nur herunter gerendert.

Cyberpunk 2077: Leck zeigt Downloadgröße und Preload für PS4 – PC-Spieler sorgen sich um Festplatte © CD-Projekt ROT

Fans kann immer noch die Größe von erwarten Cyberpunk 2077 schwillt immer noch richtig an. Die regelmäßigen Updates und sogar der Patch für Tag 1 könnten dies tun CD Projekt RED Spiel mach es deutlich größer. Du kannst auch Xbox und PC-Player mit einem ähnlichen Preload-Terminwie auf der PS4 Berechnung. Es ist sogar üblich, dass PC und Xbox-Player kann früher als mit dem Download beginnen Fans auf der SonyKonsolen. Trotzdem muss zunächst gezeigt werden, ob die Leck wahr werden. Die Erfolge von Cyberpunk 2077 wurden kürzlich ebenfalls bekannt gegeben.

Header-Listenbild: © CD Projekt RED