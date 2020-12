“Chang’e 5”: Warum Chinas Mondmission nicht nur eine großartige Machthaltung ist

Bleiben wir etwas länger im Weltraum. Astronomen haben ein Objekt in der Nähe der Erde beobachtet, von dem sie glauben, dass es Teil einer Rakete war, die vor 54 Jahren abgefeuert wurde. Es ist eine Erinnerung an eine ziemlich vermasselte Mondmission namens “Surveyor 2”. Für kurze Zeit ist der Schrottteil selbst ein künstlicher Mond auf unserem Planeten – bevor er wieder im Weltraum verschwindet. Es wird uns 2036 wieder besuchen. Lesen Hier mehr dazu.

Es ist eine Weltpremiere: Das US-Start-up Eat Just darf zum ersten Mal in Singapur zellgewachsenes Hühnchen zum Verkauf anbieten: Hühnernuggets aus dem Bioreaktor. Das Unternehmen möchte dafür so viel verlangen, wie für herkömmliches Hühnchen in einem Luxusrestaurant anfällt. Der Preis wird voraussichtlich in den kommenden Jahren fallen. Meine Kollegin Julia Merlot beschreibtFür die Akzeptanz von Laborfleisch durch den Verbraucher sollte jedoch vor allem der Geschmack entscheidend sein.