Corona: Seien Sie vorsichtig beim Weihnachtseinkauf – Supermärkte schließen länger als im letzten Jahr und sind ansprechend

vonMichelle Brey ausschalten

Die Vorfreude auf Weihnachten steigt – trotz der Koronapandemie. Aber seien Sie vorsichtig: Besonders in diesem Jahr sollte der Weihnachtseinkauf so früh wie möglich erfolgen.

Weihnachten im Corona-Jahr 2020 wird für viele Menschen anders sein als gewöhnlich.

Der Ansturm auf die Supermärkte wird nicht nur wegen der Pandemie groß sein.

Es ist zu beachten, dass die Geschäfte dreieinhalb Tage schließen.

München – Wie so viel im Jahr 2020 wird auch Weihnachten vom Koronavirus bestimmt. “Das Virus macht über Weihnachten keine Pause”, sagte der Virologe Hendrik Streeck in einem Interview mit Merkur.

Es war ein Jahr der Einschränkungen – und in den Ferien wird es aufgrund der harten Sperrung nicht anders sein. Für den „engsten Familienkreis“ gilt: Personen in einem Haushalt können bis zu vier weitere Personen über 14 Jahre einladen, zu ihnen zu kommen. Du feierst Weihnachten dieses Jahr in einem kleineren Kreis, zumindest willst du es so besonders schön machen. Aber seien Sie vorsichtig, denn in diesem Jahr müssen die Lieferungen mindestens dreieinhalb Tage dauern.

Warteschlangen vor Heiligabend? In diesem Jahr müssen die Weihnachtsvorräte mindestens dreieinhalb Tage halten. © Oliver Berg / dpa

Corona Weihnachten 2020: Supermärkte für dreieinhalb Tage geschlossen

Heiligabend fällt auf einen Donnerstag. Der Weihnachtseinkauf im Jahr 2020 muss noch größer sein. Weil die Supermärkte dann dreieinhalb Tage hintereinander geschlossen sind – einen halben Tag länger als im Vorjahr. Beim Weihnachten Viele Geschäfte haben normalerweise bis 14 Uhr geöffnet. Die folgenden beiden Weihnachtsferien am 25. und 26. Dezember fallen auf Freitag und Samstag. Am 27. Dezember, einem Sonntag in diesem Jahr, sind auch Aldi, Lidl, Penny, Edeka und Co. geschlossen.

Vor Weihnachten war es in der Supermarktketten immer beschäftigt. Lange Schlangen an den Registrierkassen, Menschenmassen und der hektische vorweihnachtliche Ansturm. in dem Corona Jahr Wie in München bereiten sich die Supermärkte auf noch anspruchsvollere Tage als sonst vor. Wie Fokus berichtete, dass Kaufland eine erhöhte Kundenfrequenz erwartet, insbesondere am 23. Dezember.

Corona: “Beginnen Sie früher als gewöhnlich mit dem Weihnachtseinkauf” – der Ansturm auf Lebensmittelgeschäfte ist unvermeidlich

“Die vorübergehende Schließung der Gastronomie wird sicherlich in diesem Jahr genauso viel Einfluss auf den Lebensmittelhandel haben wie die Tatsache, dass das traditionelle Winter- und Weihnachtsferien Corona-bedingtes Versagen “, sagt Rewe zum Beispiel.

Die Nachfrage nach Lebensmitteln könnte daher in diesem Jahr noch größer sein. “Beginnen Sie den Weihnachtseinkauf früher als gewöhnlich in diesem Jahr”, appellierte eine Rewe-Sprecherin. Hintergrund ist die Begrenzung der Anzahl der Kunden, die aufgrund der Koronapandemie gleichzeitig in einem sein können Supermarkt kann gefunden werden. Aldi fordert seine Kunden beispielsweise auf, „geradlinig und wenn möglich an allen Wochentagen einzukaufen“.

In diesem Jahr wird es angesichts des Coronavirus und der Zeitspanne, in der Supermärkte ab Weihnachten geschlossen sind, nicht empfohlen, in letzter Minute einzukaufen.

In der Zwischenzeit reagierte Edeka auf eine massive Kundenbeschwerde. (mbr)

Liste der Rubriken: © Oliver Berg / dpa