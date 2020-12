Jose Mourinho will RB Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer

Jose Mourinho, Manager von Tottenham Hotspur, möchte RB Leipzigs Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer im Transferfenster im Januar verpflichten. Der Spurs-Manager war in der vergangenen Saison vom Mittelfeldspieler beeindruckt, als RB Leipzig in der vergangenen Saison Tottenham Hotspur in der UEFA Champions League besiegte.

Nach einigen jüngsten Berichten steht Tanguy Ndombele unter dem Radar des FC Barcelona. Spurs suchen bereits nach einem Ersatz für ihn. Sabitzer kann eine geeignete Option sein.

Marcel Sabitzer ist ein sehr talentierter Spieler. Er hat eine echte Fähigkeit, Tore zu erzielen. Er war in seiner letzten Saison bei RB Leipzig hervorragend, wo der deutsche Verein einen Traumlauf zum Halbfinale der UEFA Champions League hatte.

Der österreichische Nationalspieler bestritt 194 Bundesligaspiele und erzielte in seiner Karriere 43 Tore.

Der Österreicher sagte jedoch: „Wenn ich meinen Vertrag richtig lese, dauert er bis 2022 – weitere 18 Monate. Alles andere wird gesehen.

“”[We have a] Arbeit, wir haben alle drei Tage ein Spiel und es ist schlimm genug.

“Der Verein hat einmal gesagt, dass es während der Saison keine Vertragsverhandlungen geben wird.”

“Ich konzentriere mich also voll und ganz auf eine erfolgreiche Saison und habe keine Ahnung, was zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren wird.”

Sabitzers Vertrag endet 2022. Tottenham erwägt, RB Leipzig 45 Millionen Pfund für Saibtzer anzubieten.

Tottenham Hotspurs kämpfte kürzlich in der Premier League gegen Liverpool und Leicester City. Sabitzer wird sicherlich eine gute Ergänzung des Kaders sein.