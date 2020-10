Corona: Mehr als jeder dritte Bezirk ist ein Risikobereich – aktuelle Karte

M.Erz als jede dritte Gemeinde in Deutschland ist heute ein Risikobereich. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) haben ab dem frühen Donnerstagmorgen 166 von 412 ländlichen und städtischen Gebieten im ganzen Land innerhalb einer Woche den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. 34 von ihnen liegen sogar über einer Inzidenz von 100.

In Bayern zählt mehr als jeder zweite Stadt- oder Landkreis als Risikobereich. In NRW leben jetzt zwei Drittel der Bevölkerung im Hotspot.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb einer Woche unter 100.000 Einwohnern auftreten. Es wird berechnet, indem alle neuen Koronafälle für eine Woche addiert, durch die Einwohnerzahl dividiert und dann mit 100.000 multipliziert werden. Wenn der Wert über 50 liegt, muss die betroffene Region strengere Maßnahmen ergreifen – Bund und Länder haben sich im Frühjahr darauf geeinigt. Bis zu dieser Zahl wird davon ausgegangen, dass noch alle Ansprechpartner ermittelt werden können, hieß es damals.

Bei der Auflistung der Hotspots wird in dieser Übersicht die Unterteilung des Berliner RKI in zwölf Verwaltungsbezirke übernommen. Berlin hingegen besteht darauf, in der Risikobewertung als eigenständige Stadt angesehen zu werden.

Corona in Deutschland: Karte mit aktuellen Fallnummern

Corona-Risikogebiete in Deutschland

Der Inzidenzwert von 50 wurde in diesen Regionen überschritten:

Baden-Württemberg (53,5):: Alb-Donau-Kreis (99,4), Baden-Baden (58,0), Böblingen (59,3), Breisgau-Hochschwarzwald (56,9), Calw (51,5), Emmendingen (54,0), Enzkreis (59,1), Esslingen (83,1), Freiburg im Breisgau (58,4), Göppingen (64,3), Heidenheim (58,7), Heilbronn (123,2), Ludwigsburg (62,7), Main-Tauber-Kreis (78,0), Mannheim (80,4), Neckar-Odenwald-Kreis (56,9), Reutlingen (56,9) 61,3), Rottweil (52,9), Schwäbisch Hall (57,9), Stuttgart (80,8), Tübingen (61,7), Ulm (82,0)

Bayern (61,3):: Landkreis Augsburg (66,7), Stadt Augsburg (120,4), Berchtesgadener Land (292,6), Cham (56,2), Dachau (79,4), Donau-Ries (74,0), Ebersberg (58,5), Eichstätt (51,2), Freising (52,8), Fürstenfeldbruck (98,4), Fürth (58,5), Günzburg ( 55,1), Ingolstadt (58,2), Kitzingen (52,7), Landsberg am Lech (61,5), Landshut (65, 7), Lindau am Bodensee (58,6), Memmingen (81,6), Miesbach (58,0), Miltenberg (56,7), Mühldorf / Inn (95,8), München (82,4), München (62,8), Neuburg-Schrobenhausen (57,6), Neustadt an der Waldnaab (104,8), Neu-Ulm (53,7), Nürnberg (67,7), Ostallgäu (74,4), Passau (103,2), Passau (72,0), Pfaffenhofen und d. Ilm (61,6), Regen (94,3), Regensburg (54,9), Rosenheim (82,3), Rosenheim (96,0), Rottal-Inn (88,9), Schweinfurt (115, 2), Schweinfurt (102,9), Starnberg (102,9) 56,3), Straubing (79,5), Tirschenreuth (58,2), Traunstein (59,7), Unterallgäu (70,1), Weiden / Oberpfalz (121,7), Weilheim-Schongau (59,6), Weißenburg-Gunzenhausen (53,8), Wunsiedel im Fichtelgebirge (67,4), Würzburg (59,8), Stadt Würzburg (82,1)

Berlin (Gesamt 103,1): Charlottenburg-Wilmersdorf (93,6), Neukölln (214,5), Mitte (187,3), Friedrichshain-Kreuzberg (118,0), Pankow (54,3), Reinickendorf (103, 9), Steglitz-Zehlendorf (77,1), Spandau (77,1) 73,6), Tempelhof-Schöneberg (141,9), Treptow-Köpenick (52,5)

Brandenburg (28,7): Cottbus (71,2)

Bremen: Stadt (101,7)

Hessen (76,3):: Bergstraße (86,4), Darmstadt (88,8), Darmstadt-Dieburg (69,8), Frankfurt am Main (143,8), Gießen (72,0), Groß-Gerau (110,6), Hochtaunuskreis (84,0), Stadt Kassel (70,2), Bezirk Kassel (70,2) 61,2), Bezirk Lahn-Dill (59,6), Bezirk Main-Kinzig (65,4), Bezirk Main-Taunus (78, 8), Marburg-Biedenkopf (55,0), Offenbach am Main (126,6), Bezirk Offenbach (79,5), Wiesbaden (93,0)

Niedersachsen (36,0):: Cloppenburg (101,9), Delmenhorst (125,1), Emsland (51,7), Grafschaft Bentheim (68,6), Northeim (102,1), Oldenburg (68,8), Vechta (138,6)

Nordrhein-Westfalen (70,8):: Stadtregion Aachen (100,5), Bielefeld (63,7), Bochum (83,2), Bonn (68,6), Borken (53,1), Bottrop (53,6), Dortmund (76,4), Duisburg (105,6), Düsseldorf (79,9), Düren (117,1) ), Ennepe-Ruhr (57,9), Essen (79,6), Gelsenkirchen (123,6), Gütersloh (75,3), Hagen (89,6), Hamm (84,4), Herne (152,8), Kleve (53,4), Köln (111,7), Krefeld (76,1), Leverkusen (75,1), Märkischer Kreis (53,9), Mettmann (87,3), Mönchengladbach (59,4), Mülheim an der Ruhr (59,2), Oberbergischer Kreis (53,3), Oberhausen (60,7), Olpe (71,7), Recklinghausen (69,7), Remscheid (96, 1), Rheinisch-Bergischer Kreis (64,6), Rhein-Erft-Kreis (65,9), Rhein-Neuss (60,9) Rhein-Sieg-Kreis (65,6), Solingen (154,5), Unna (79,3), Warendorf (77,0), Wesel (64,4), Wuppertal (105,9)

Rheinland-Pfalz (45,2):: Altenkirchen (100,2), Bernkastel-Wittlich (64,9), Birkenfeld (145,8), Cochem-Zell (57,0), Eifelkreis Bitburg-Prüm (138,3), Ludwigshafen (66,8), Mainz (75,9), Neuwied (52,5), Vulkaneifel (72, 6), Zweibrücken (64,3)

Saarland (62,8):: Merzig-Wadern (57,1), Neunkirchen (69,2), Saarbrückener Stadtverband (60,8), St. Wendel (124,1)

Sachsen (48,0):: Bautzen (58,7), Erzgebirgskreis (123,3), Nordsachsen (67,8), Sächsische Schweiz Osterzgebirge (79,8)

Thüringen (27,8):: Eichsfeld (51,0), Saale-Holzland-Kreis (60,3), Sömmerda (74,9)

Keine Risikobereiche sind derzeit in Hamburg (46,5), Mecklenburg-Vorpommern (19,2), Sachsen-Anhalt (18,8) und Schleswig-Holstein (23,6).

Die aktuellen Zahlen basieren auf Daten des Robert Koch-Instituts. Die Werte können geringfügig von den Angaben der Bundesländer abweichen.