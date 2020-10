Boris Becker – Anklage in London: Das Wichtigste am Konkurs

Heutzutage macht Tennislegende Boris Becker meist negative Schlagzeilen – besonders wenn es um sein Privat- und Geschäftsleben geht. Beckers Insolvenzverfahren läuft seit Jahren, jetzt muss der 52-Jährige zu einer weiteren Gerichtsverhandlung in seinem Wahlland Großbritannien gehen. Diesen Donnerstag muss er vor dem Southwark Crown Court stehen London erscheinen. Was steckt hinter der Anhörung und wie hat der Wimbledon-Gewinner die Vorwürfe bisher kommentiert?

Worum geht es beim aktuellen Gerichtstermin?

Die Insolvenzbehörde wirft Becker wiederholt behauptet, nicht an seinem Verfahren mitgewirkt zu haben. Sie führt derzeit strafrechtliche Ermittlungen gegen die 52-Jährige durch. Ein Londoner Gericht hatte den Fall im September verwies auf Southwark Crown Court. Dort findet nun die vorbereitende Anhörung von Becker statt, in der er sich wahrscheinlich gegen die Vorwürfe verteidigen wird. Insbesondere in 19 Fällen wurde ihm vorgeworfen, die Insolvenzbehörden nicht informiert zu haben. Beim Twitter Ende September schrieb er: “Ich bestreite die Vorwürfe gegen mich selbst und werde mich mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen!” Sein Team wird zu gegebener Zeit seine Unschuld beweisen.