Corona-Krise: Reisewarnungen für Regionen in 15 EU-Ländern in Kraft

Aktualisiert am 17. Oktober 2020, 08:35 Uhr

Die Anzahl möglicher Auslandsziele für deutsche Touristen nimmt deutlich ab. In vielen Ländern sind am Samstag neue Corona-Maßnahmen in Kraft getreten. Zum Beispiel gibt es in Paris eine Ausgangssperre und Hochzeitsfeiern sind in Warschau verboten.

Weitere aktuelle Informationen zum Corona-Virus finden Sie hier

Wegen des Skurrilen zunehmende Anzahl von Koronainfektionen in Europa gelten seit Samstag um Mitternacht Reisewarnungen für andere Regionen in 15 EU-Ländern. Das Die Niederlande, das Festland Französisch, Malta und das Slowakei sind jetzt alle Corona-Risikogebiete, die das Bundesministerium vor Touristenreisen warnt.

Zum ersten Mal assistieren Kampanien und Ligurien beliebte touristische Regionen in Italien sowie fünf Bereiche darin Polen Aufnahme der Metropolen Danzig und Krakau in die Risikoliste.

Es gibt auch acht Kantone Schweiz, einschließlich des an Deutschland angrenzenden Kantons Zürich, erstmals Schweden und Finnland sowie andere Regionen in Großbritannien, Irland, Kroatien, Portugal, Slowenien und Ungarn.

Reisewarnung ist noch kein Reiseverbot

Die Bundesregierung hatte das Erweiterung der Risikoliste bereits am Donnerstag mit Wirkung ab Samstag entschieden. Die Einstufung als Risikobereich erfolgt, wenn ein Land oder eine Region die Grenze auf 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen.

Das automatisch gekoppelte Reisewarnungen bedeuten kein Reiseverbot, sollte aber die größtmögliche abschreckende Wirkung auf Touristen haben.

Das Gute für den Urlauber: Er kann schon eins machen gebuchte Reise stornierenwenn das Ziel als Risikobereich deklariert ist. Das Schlechte: Rückkehrer aus Risikogebieten müssen derzeit weiterkommen 14 Tage unter Quarantäne gestellt, aber Sie können es mit einem negativen Koronatest vorzeitig loswerden.

Viele Länder in Europa am kommenden Samstag strengere Beschränkungen für das öffentliche Leben einführen. Ein Überblick:

Einschränkungen in Frankreich

Am Samstag in Frankreich die Gesundheitsnotfall in der Tat. In mehreren französischen Städten einschließlich im Paris, gelten auch ab Samstagabend von 21 bis 6 Uhr. Ausgangssperre. Ausnahmen gelten für Personen, die zur Arbeit gehen oder von der Arbeit gehen.

Aufgrund medizinischer Notfälle, der Betreuung von Familienmitgliedern oder des Gehens mit dem Hund können Personen auch während der Ausgangssperre nach draußen gehen. Dann brauchst du einen entsprechende Form mit dir tragen. Wenn Sie zum Bahnhof oder Flughafen wollen, müssen Sie entsprechendes Ticket Show.

Sind auch Private Feiern wie Hochzeiten in Ballsälen oder anderen öffentlichen Orten im ganzen Land nicht mehr erlaubt. Rund 12.000 Polizisten werden eingesetzt, um Ausgangssperren in Großstädten zu bewachen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss eine Geldstrafe von 135 Euro zahlen. Für Wiederholungstäter mehrere tausend Euro abgesagt. In vielen Städten, einschließlich Paris, sind die Bars bereits vollständig geschlossen.

Im Frankreich Die Gesundheitsbehörde berichtete am Donnerstagabend 30.621 neu registrierte Infektionen. Also gab es einen neuen Höchstwert innerhalb eines Tages seit Beginn des groß angelegten Koronatests in Frankreich. Die Anzahl der Die Todesfälle stiegen auf 33.125. In Frankreich leben etwa 67 Millionen Menschen.

Lesen Sie auch: Alle aktuellen Informationen zur Koronapandemie in unserem Live-Blog.

UK Einschränkungen

In der britischen Hauptstadt London gelten ab Samstag strengere Koronaregeln. Angesichts der schnell wachsenden Zahl von Infektionen dürfen Angehörige verschiedener Haushalte im Haus bleiben nicht mehr treffen.

Treffen in Pubs oder Restaurants sind ebenfalls verboten. Treffen finden immer noch draußen statt bis zu sechs Personen Erlaubt.

Mit den neuen Maßnahmen rutscht Kapital hinein dreistufiges Warnlevelsystem England in der zweithöchsten Klasse. Mehrere Londoner Bezirke haben in den letzten Tagen die Schwelle von 100 Koronafällen pro 100.000 Einwohner überschritten.

Im Schottland, Nordirland und in Nordengland Die Zahlen sind jedoch deutlich höher und gelten bereits noch strengere Maßnahmen.

Einschränkungen in Polen

Wird ab Samstag sein mehr als 150 Regionen im ganzen Land, einschließlich der Hauptstadt Warschau und mehrere andere Großstädte, auch sogenannte in roten Zonen deklariertunter strengeren Bedingungen.

Hochzeitsfeiern werden in Zukunft sein verboten, Pools und Fitnessstudios sind geschlossen. Restaurants sollten nur von 6 bis 21 Uhr für Gäste geöffnet sein, dann können sie ihre haben Nehmen Sie nur Mahlzeiten heraus anbieten. Die Schulen schließen wieder Lernentfernung Über.

Am Donnerstag gab das Gesundheitsministerium bekannt, dass die Anzahl der Neuinfektionen erstmals täglich registriert wird 8.000 bestanden haben. Innerhalb von 24 Stunden kamen 8.099 neue Fälle hinzu, die meisten in der Region Hauptstadt Warschau (1,306).

Im gleichen Zeitraum starben 91 Menschen an dem Virus. Seit dem Beginn der Pandemie Polen 3.308 Todesfälle im Zusammenhang mit a COVID-19-Krankheit. Polen hat ungefähr 38 Millionen Einwohner, ungefähr die Hälfte weniger Deutschland.

Einschränkungen in der Tschechischen Republik

In dem Ausstellungshallen in Prag Die Armee startet am Samstag mit dem Bau eines Feldkrankenhauses. Es sollte sein Reservieren mit einer Kapazität von bis zu 500 Betten für den Fall, dass die Krankenhäuser überlastet werden. Der Vorteil im nahenden Winter ist, dass die Ausstellungshallen beheizt werden können.

Kritiker aus medizinischen Kreisen stellten fest, dass das Problem nicht die Anzahl der verfügbaren Betten ist, sondern das Problem Mangel an Pflegepersonal. Mittwoch waren wir in der Tschechischen Republik weitreichende Einschränkungen in Kraft getreten.

Dazu gehörten Schulen und Restaurants Geschlossen. Maximal sechs Personen dürfen sich drinnen und draußen treffen. In der Öffentlichkeit a strenges Alkoholverbot.

Einschränkungen in Österreich

In Österreich ist es Platziere Kuchl im Salzburger Land wegen der neuen Koronainfektionen am Samstag unter Quarantäne gestellt gestellt.

Das Ein- und Aussteigen der Gemeinde mit rund 7.000 Einwohnern bis zum 1. November, mit wenigen Ausnahmen nicht mehr erlaubtSalzburger Staatschef Wilfried Haslauer sagte am Donnerstag. (ff / dpa)