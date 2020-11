Corona-Krise in Frankfurt: Die ersten Geschäfte am Zeil verkürzen ihre Öffnungszeiten

Aufgrund der Koronapandemie sind die Verkäufe rückläufig – und viele Geschäfte schließen vor 20 Uhr

Der Frankfurter Einzelhandel leidet seit Beginn der Koronapandemie

Der Zeil in Frankfurt kämpft um Kunden

Jetzt ziehen einige Geschäfte Schlussfolgerungen und ändern die Öffnungszeiten

Frankfurt – Viele Geschäfte auf der Zeil reduzieren ihre Öffnungszeiten. Grund: Es gibt keine Kunden, die Läden sind leer. “Es ist so, seit die Sperrung vor einer Woche begann”, bemerkte Joachim Stoll. Das Vertreter Frankfurts im Hessischen Einzelhandelsverband Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Geschäftsleute neben ihm darauf reagieren. “Auch wir haben die Öffnungszeiten verkürzt.” Sein Geschäft Koffer24 liegt etwa 100 Meter vom Zeil Weg.

“Nichts ist mehr los. Nachmittags ist niemand mehr auf dem Zeil”, sagte Stoll. Auch nicht wirklich morgens. Und zur Mittagszeit, wenn viele Arbeiter normalerweise ihre Pausen im Bistro verbringen? Das Bistro ist geschlossen. “Niemand kommt mehr außer den wenigen Leuten, die während der Mittagspause zum Einkaufen kommen”, sagt Stoll.

Frankfurt: Corona-Krise trifft Einzelhandelsgeschäfte am Zeil leer

Am Samstag war jedoch die Zeil immer noch halb voll – nicht so voll wie letztes Jahr. Aber wenigstens. Der Vertreter der Einzelhändler hat festgestellt, dass einige Kunden die Weihnachtsgeschenke bereits kaufen. “Sie wissen nicht, wie es im Dezember weitergehen wird. Und niemand möchte in der wirklich großen Hektik einkaufen gehen.” Also jetzt besser, solange noch Platz ist und so Corona-Viren keine Chance haben.

Also: wer am Zeil ist, will jetzt auch etwas kaufen. Die vielen Schaufensterbummler sind jedoch weg. Und in vielen Geschäften wird die Tür früher als gewöhnlich verschlossen. Peek & Cloppenburg ist nur bis 18 Uhr geöffnet, Appelrath Cüpper schließt jeden Tag um 19 Uhr, ein oder zwei Stunden früher als gewöhnlich, der Juwelier Christus schließt um 18.30 Uhr, Herrenmode Eckerle um 19 Uhr. Dies ist jedoch seit April der Fall.

Frankfurt: Corona eine Katastrophe für den Einzelhandel – Touristen fehlen am Zeil

Die meisten anderen Geschäfte haben gestern ihre üblichen Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr bekannt gegeben. Dies wird auch von bestätigt MyZeil: “Die absolute Mehrheit der Einzelhändler schließt erst um 20 Uhr”, sagte die Center-Managerin Annett Gurczinski. Fünf der Restaurants, zwei Nagelstudios, das Fitnessstudio Fitness First, die Astro Film Lounge und das Trick Art Museum sind derzeit vollständig geschlossen. “Das Museum wird auch nicht geöffnet”, sagte Gurczinski. Der Mietvertrag ist abgelaufen.

Für die Einzelhandel ist Corona ein Disaster. Bernhard Schiederich, Leiter des Einzelhandels bei der Verdi Service Union, erinnert sich: “Am Flughafen gibt es viel Kurzarbeit. Die Menschen sind wirtschaftlicher, weil sie nicht wissen, was kommt.” Umsatzeinbruch. Frank Diergardt vom Verein Neue Zeil sagt: “Auf der Zeil Die Touristen werden vermisst. “Auch darauf Weihnachtsverkäufe Händler sollten keine großen Hoffnungen haben.

Corona trifft den Einzelhandel am Zeil in Frankfurt: Andere Unternehmen profitieren von der Krise

Stoll ist nicht so pessimistisch. “Es gibt Branchen, die davon profitieren, und es gibt Branchen, die darunter leiden”, sagte der Einzelhändler. Die Profiteure mit steigendem Umsatz waren gerade als die Restaurants geschlossen sind die Lebensmittelhändler. “Das Möbelgeschäft, das Eisenwarengeschäft, alles, was mit Haus und Garten zu tun hat, läuft noch gut.” Auf der anderen Seite leiden Modeketten, Schuhgeschäfte und Lifestyle-Produkte. Genau diejenigen, die im Zeil unverhältnismäßig stark vertreten sind. Die Stimmung ist entsprechend schlecht.

Der Gewerkschafter Schiederich berichtet, dass die schwierige Situation im Einzelhandel noch keine Auswirkungen auf die Beschäftigung hatte. “Soweit ich weiß, liegt es am neuen Sperren Bisher wurde keine Kurzarbeit beantragt. “Das war im Frühjahr anders.” Das Gesetz zur Schließung von Geschäften erlaubt die Eröffnung bis Mitternacht. Die Unternehmen müssen selbst entscheiden, wie sinnvoll dies ist. “(Tjs)