Corona-Impfstoff: BioNTech will auch Corona-Impfstoff nach China liefern – BioNTech- und Pfizer-Aktien in rot | Botschaft

Die Vereinbarung mit dem Partnerunternehmen Fosun Pharma sieht die Lieferung von 100 Millionen Dosen im kommenden Jahr vor und muss noch von den chinesischen Behörden genehmigt werden, gab BioNTech am Mittwoch bekannt. Beide Unternehmen hatten bereits im März eine strategische Zusammenarbeit geschlossen, um gemeinsam einen potenziellen COVID-19-Impfstoff auf der Basis der BioNTech-Technologie zu entwickeln und zu vermarkten.

Die Leiter von BioNTech und Fosun Pharma, Ugur Sahin und Wu Yifang, erklärten, dass die gemeinsamen Entwicklungsbemühungen die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit in der Forschung unterstreichen. “Vorausgesetzt, der Impfstoff ist sicher und wirksam, werden wir die Vermarktung des Impfstoffs in China aktiv unterstützen”, sagte der CEO von Fosun. Das in Shanghai ansässige Unternehmen und BioNTech starteten am 24. November die Phase-2-Studie mit dem BioNTech-Impfstoffkandidaten BNT162b2 in der chinesischen Provinz Jiangsu. 960 gesunde Freiwillige im Alter von 18 bis 85 Jahren wurden eingestellt. Die gesammelten Daten sollen einen zukünftigen Antrag auf Zulassung des Impfstoffs in der Volksrepublik unterstützen.

BioNTech und sein US-amerikanischer Partner Pfizer haben unter anderem Lieferverträge mit den USA, Großbritannien und Kanada abgeschlossen, in denen die Vorbereitung dank einer Notfallgenehmigung bereits verwaltet wird. Die beiden Unternehmen haben außerdem Lieferverträge mit der EU unterzeichnet. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Dienstag angekündigt, am 21. Dezember ihre Stellungnahme zum Impfstoff abzugeben.

