Corona: 616 Neuinfektionen, 7-Tage-Inzidenz über 60 | NDR.de – Nachrichten

Insgesamt 31.570 Infektionen mit dem Coronavirus wurden durch Labordiagnostik in Niedersachsen bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) nach dem aktuellen Stand (27. Oktober, 9 Uhr) gemeldet. Dies erhöht die Anzahl der Fälle im Vergleich zum Vortag bei 616. Alles in allem bei der NLGA bis heute 733 Todesfälle im Zusammenhang mit Koronainfektionen: Seit gestern ist ein neuer Tod eingetreten. Wann erholt Jetzt bewerben Sie sich laut NLGA 22.308 der bisher gemeldeten Fälle. Die Rate sinkt weiter und liegt nun bei 70,7 Prozent. Das 7 Tage Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt der nationale Durchschnitt bei 60,7.

Corona: Zahlen, Fakten aus Niedersachsen

Mehrere Quellen und in einigen Fällen verzögerte Berichtskanäle führen dazu, dass unterschiedliche Zahlen veröffentlicht werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bietet einen globalen Überblick, der Covid-19-Fälle in Deutschland sammeltRobert Koch Institut (RKI). NDR.de hat die Zahlen für Niedersachsen vorbereitet.

