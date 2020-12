Core i9-11900K angeblich mit einem Boost-Takt von bis zu 5,3 GHz

Der Twitter-Nutzer davidbepo hat auf seinem Konto neue Informationen zu den kommenden Rocket Lake-S-Prozessoren von Intel veröffentlicht. Natürlich werden diese Daten nicht überprüft. Warten Sie daher wie gewohnt, bis die offiziellen Daten von Intel wirklich auf der sicheren Seite sind. Aber nachdem das Rocket Lake-S-Flaggschiff in Form des Core i9-11900K Anfang dieses Monats im Ashes of the Singularity-Benchmark gezeigt wurde, wo die CPU in der Lage war, mit dem direkten Konkurrenten, dem Ryzen 7 5800X, auf Augenhöhe zu arbeiten, sollte dies nun der Fall sein Die Boost-Frequenzen müssen bekannt sein.

Single-Core-Boost von 5,3 GHz?

In Form einer schriftlichen Übersicht Davidbepo zeigt einen Überblick über die kommenden Rocket Lake-S-Modelle. Der Core i9-11900K sollte sich als recht taktfreundlich erweisen, da ein einzelner Core bei Bedarf auf 5,3 GHz beschleunigt werden sollte. Wenn die kombinierte maximale Leistung aller acht Kerne erforderlich ist, wird immer noch ein All-Core-Boost von 4,8 GHz erreicht, der jedoch 100 MHz unter dem All-Core-Takt des Vorgänger-Core i9-10900K liegen würde.

Der i9-11900K sollte zwei Leistungsstufen haben – eine mit einer Grenze von 125 Watt, die zweite mit einer Grenze von 250 Watt. Ein anderer Twitter-Benutzer mit dem Benutzernamen harukaze5719 fügte dem Tweet seines Leck-Freundes eine Tabelle hinzu, die die bevorstehende Rocket Lake-S-Aufstellung noch einmal zeigen sollte. Ob diese Daten korrekt sind, wird spätestens in der ersten Hälfte des Jahres 2021 klar, wenn Intel die neuen CPUs offiziell vorstellt.

Unterstützt PCGH – es dauert nur eine Minute. Vielen Dank! Alle Leser erhalten täglich kostenlose Nachrichten, Artikel, Anleitungen, Videos und Podcasts über aktuelle Spielhardware und ihre Lieblingsspiele. Bisher haben wir diese Seite hauptsächlich durch Werbung finanziert, aber seit COVID-19 ist es immer schwieriger geworden. Viele Unternehmen kürzen oder kürzen ihre Werbebudgets für 2020. Budgets, auf die wir uns leider verlassen müssen, wenn wir weiterhin kostenlos PC-Spielehardware in der üblichen Form anbieten wollen. Aus diesem Grund wenden wir uns jetzt an Sie. Als PCGH-Unterstützer können Sie uns unterstützen, damit wir unsere vertrauten Inhalte weiterhin kostenlos in der üblichen Form anbieten können. Jeder große oder kleine Beitrag ist wertvoll. Unterstützt PC Games Hardware – es dauert nur eine Minute. Unterstützung jetzt Wir bedanken uns im Voraus.

Werbung: Die besten CPUs für Gamer Die besten CPUs für Gamer Entdecken Sie jetzt bei Alternate

Auch bei PCGH-Lesern beliebt:

[PLUS] AMD Ryzen 5000 im Test: Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5950X

PCGH Plus: AMD ist zurück und bietet vier neue Prozessoren aus der Ryzen 5000-Serie an.

Ryzen 5000: Asrock unterstützt möglicherweise X370-Mainboards für die neuen CPUs

Asrock wird anscheinend zulassen, dass die internen X370-Karten bald mit den neuen Ryzen 5000-CPUs mit einem BIOS-Update arbeiten.

AMD Ryzen 5 5600X im Test: Spieleleistung mit Standardtakt und 4,7 GHz OC

Ryzen 5000 CPUs bieten beeindruckende Leistung in Spielen. Bisher haben wir uns die teureren Varianten angesehen, aber jetzt möchten wir uns auch das billigste Modell der Zen 3-Familie ansehen. Wir zeigen im Video, wie sich der AMD Ryzen 5 5600X in Spielen mit einer Standardtaktrate und 4,7 GHz verhält.















[PLUS] Kaufberatung vor Zen 3: CPUs mit 4-32 Threads von 2011 bis heute







PCGH Plus: Wir haben den Testkurs für Prozessoren komplett überarbeitet und präsentieren Ihnen jetzt die Ergebnisse von rund 900 Arbeitsstunden und über 1.000 Messungen – einschließlich einer Marktübersicht vor der Veröffentlichung von Zen 3. Der Artikel stammt von PC Games Hardware 10/2020.

Mehr …



gehe zu Artikel