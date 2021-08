Psychonauts 2 Hollis’s Classroom Collectibles Guide

Das Abenteuer von Psychonauts 2 geht in Hollis’ Klassenzimmer weiter, wobei Raz und die anderen Praktikanten sich in Agent Hollis Forsythes Gedanken wagen, um eine neue Kraft zu lernen: mentale Verbindung. Sie benötigen es, um seinen Geist vollständig zu erforschen (und einige nicht so großartige Dinge darin zu tun), sowie um alle Sammlerstücke aufzudecken, die in Hollis’ Klassenzimmer versteckt sind, um Ihren Praktikantenrang zu maximieren.

Hier finden Sie alles, was Sie in Hollis’ Klassenzimmer finden und wie Sie ihn fangen können. Bleiben Sie dran für weitere Cover und Leitfäden von Psychonauts 2, einschließlich unserer Zusammenfassung aller Sammlerstücke in Lobotos Labyrinth, und lesen Sie unbedingt unseren Psychonauts 2-Test.

Hollis-Klasse Sammlerstücke

Weisheiten: 3

3 Speichersafes : 1

: 1 Emotionales Gepäck : Hutschachtel, Dampfkiste

: Hutschachtel, Dampfkiste Half-A-Minds : 2

: 2 Figurationen: 42

Wie Lobotos Labyrinth bringt Hollis’ Klassenzimmer Psychonauts 2 immer neue Sachen. Die große Macht, die Sie hier gewinnen, ist Mental Connection, mit der Sie entfernte Plattformen und andere Orte erreichen können – und Sammlerstücke.

Dampfbox-Etikett: Überprüfen Sie vor dem Verlassen des Klassenzimmers den äußeren Stuhlring auf der unteren Ebene auf dieses Kennzeichen.

Weisheitszahn: Dies sollte Ihr erstes Nugget im Spiel sein, und Sie werden sie treffen, während Sie Mental Connection verwenden, um das Klassenzimmer zu verlassen. Du kannst ihn nicht verpassen.

Weisheitszahn: Wenn Sie durch das Level gehen, finden Sie sich auf der Rückseite eines Krankenwagens wieder, der von Hollis gefahren wird. Wenn Sie dort zurückkommen, wo Sie hergekommen sind, kommen Sie vor einem Krankenhaus wieder heraus. Überprüfen Sie die Büsche entlang der Wand, die die linke Seite des Bereichs gegenüber dem Eingang begrenzt, um dieses Nugget zu finden.

Emotionale Gepäck-Hutbox: Die Hutschachtel befindet sich in der Ecke des Parkplatzes rechts neben dem Eingang. Um das Etikett zum Öffnen zu erhalten, verwenden Sie Mental Connection, um das Dach des Krankenhauses zu erreichen und überprüfen Sie die rechte Ecke direkt über der Hutschachtel.

Emotionales Steamer Kofferraumgepäck: Wenn Sie sich auf dem Dach des Krankenhauses befinden, gehen Sie nach links, direkt über dem Krankenhauseingang, und suchen Sie hinter den Rohren nach der Dampftruhe.

Halber Geist: Das erste dieser Sammlerstücke, auf das Sie stoßen, befindet sich im Krankenhaus, genau in der Mitte des ersten Raums.

Halber Geist: Suchen Sie auf einer der Plattformen nach der anderen Hälfte von Half-A-Mind, während Sie Mental Connection verwenden, um in der Luft zu ringen.

Erinnerungstruhe: Nachdem Sie die Gedanken Tod und Sieg verbunden haben, erreichen Sie einen Korridor. Der Safe läuft direkt vor Ihnen; zerdrücke es, um es zu öffnen.

Weisheitszahn: Das letzte Nugget dieser Etappe befindet sich in Hollis’ stillem Raum, der wie eine Kirche aussieht. Überprüfen Sie die Bank auf der linken Seite vorne, um das Nugget zu finden.