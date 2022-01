Christine Lee: Britischer MI5 sagt Frau, die mit der Kommunistischen Partei Chinas in Verbindung steht, „auf der Suche nach geheimer Einmischung in die britische Politik“

MI5 behauptet in einer Warnung, dass Christine Ching Kui Lee „heimlich in Abstimmung mit dem United Front Work Department (UFWD) der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gehandelt hat“ und „an politischen Einmischungsaktivitäten im Vereinigten Königreich beteiligt“ ist .vereinigt. “

Der von CNN am Donnerstag erhaltene „Einmischungsalarm“ des MI5 sagte: „Wir glauben, dass die UFWD versucht, sich heimlich in die britische Politik einzumischen, indem sie Verbindungen zu etablierten und aufstrebenden Parlamentariern im ganzen Land aufbaut. politisches Spektrum“.

Die Warnung fügte auch hinzu, dass Lee „Finanzspenden an politische Parteien, Parlamentarier, angehende Parlamentarier und diejenigen, die ein politisches Amt im Vereinigten Königreich anstreben, ermöglicht habe, unter anderem durch die Erleichterung von Spenden an politische Einrichtungen im Namen ausländischer Staatsangehöriger“.

Das UK Company Register listet Lee als britischen Staatsbürger auf.

MI5 sagte, dass, obwohl Lee sagte, dass seine Aktivitäten in Großbritannien darauf abzielten, „die chinesische Gemeinschaft im Vereinigten Königreich zu vertreten und die Vielfalt zu erhöhen“, diese Aktivitäten „in verdeckter Koordination mit der UFWD durchgeführt wurden, mit Mitteln von in China ansässigen Ausländern und Hongkong. Kong. „

CNN hat Lee um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Als CNN am Donnerstag Lees Büros besuchte, waren sie leer und erschienen eine Weile so. Ein Zettel an der Tür sagte, das Büro sei wegen der Pandemie geschlossen worden. Niemand ging an die Tür oder die an der Tür angezeigte Telefonnummer und eine E-Mail an die angegebene allgemeine Büroadresse wurde nicht beantwortet.

Ian Duncan Smith, ein hochrangiger britischer Gesetzgeber und ehemaliger Führer der regierenden Konservativen Partei, läutete am Donnerstag im Parlament die Alarmglocken und sagte, der MI5 habe die Sprecherin des Repräsentantenhauses Lindsay Hoyle gewarnt, dass ein „chinesischer Regierungsagent“ aktiv daran arbeite, die Prozesse zu „untergraben“. des Parlaments.

„Dies gibt Anlass zu ernsthafter Besorgnis“, sagte Duncan Smith.

Lee ist eng mit „Einzelpersonen aus dem gesamten politischen Spektrum in Großbritannien verbunden, einschließlich durch die inzwischen aufgelöste chinesische Allparteienparlamentgruppe in Großbritannien, und sie könnten anstreben, andere APPGs zu gründen, um die Agenda der KPC voranzutreiben“, sagte MI5 .

CNN hat die chinesische Botschaft in London um einen Kommentar gebeten.

Duncan Smith forderte, dass das Parlament angesichts des Vorfalls erwäge, die Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken und den chinesischen Agenten abzuschieben. Duncan Smith sagte, er habe gehört, dass die Person nicht abgeschoben werde, und frage sich, warum nicht weitere Maßnahmen gegen „einen Agenten despotischer und verachtenswerter ausländischer Macht“ ergriffen würden.

Duncan Smith ist ein lautstarker Kritiker der chinesischen Regierung. Es war von Peking letztes Jahr sanktioniert für seine Kommentare zur Behandlung der uigurischen Muslime in Xinjiang und erhält ein Einreiseverbot. Auch chinesischen Firmen und Bürgern ist es untersagt, mit ihm Geschäfte zu machen.

„Es ist definitiv nicht genug“, sagte Duncan Smith am Donnerstag.

Der MI5 sagte, dass jeder, der von Lee kontaktiert wird, sich seiner Zugehörigkeit zum chinesischen Staat bewusst sein und es auf sich nehmen sollte, die Agenda der KPCh in der britischen Politik voranzutreiben und den Direktor der parlamentarischen Sicherheit zu kontaktieren, wenn er „einen beunruhigenden oder verdächtigen Kontakt“ erhalten hat „.