Chinesisches U-Boot ‘Haiyi’ in indonesischen Gewässern gefunden: Verteidigungsanalytiker

Teil der Selayar-Inseln in der indonesischen Provinz Süd-Sulawesi. Berichten zufolge fand ein lokaler Fischer im Dezember 2020 vor der Insel Selayar ein “raketenähnliches” Segelflugzeug.

SINGAPUR – Eine Unterwasserüberwachungsdrohne, die im letzten Monat aus tief in indonesischen Hoheitsgewässern geborgen wurde, ist laut der Verteidigungsanalysefirma Janes chinesischen Ursprungs.

Das “raketenähnliche” Objekt mit Flügeln wurde als in China gebautes autonomes U-Boot-Segelflugzeug Haiyi oder “Seeflügel” identifiziert, sagte Kelvin Wong, leitender Analyst für unbemannte Systeme bei Janes, in einem Memo Sonntag.

Ein lokaler Fischer soll das Segelflugzeug vor der Insel Selayar in der indonesischen Provinz Süd-Sulawesi gefunden haben, bevor er es der indonesischen Marine übergab. Es ist das dritte identische Unterwassersegelflugzeug, das seit zwei Jahren in indonesischen Gewässern gefunden wurde, sagte Wong.

Es ist nicht bekannt, wo und warum die Drohne ursprünglich eingesetzt wurde, aber der Ort, an dem sie gefunden wurde, ist “von den internationalen Wasserstraßen getrennt und extrem weit entfernt von den maritimen Ansprüchen Chinas”, sagte der Analyst. .

Es sind keine chinesischen wissenschaftlichen Studien in oder um indonesische Gewässer bekannt, in denen diese Segelflugzeuge im Jahr 2020 eingesetzt wurden, so Wong. Die bei der letzten bekannten Operation im Dezember 2019 eingesetzten Unterwasserdrohnen wären alle erfolgreich geborgen worden, sagte er.