China zwingt offenbar fast 600.000 Uiguren, auf Baumwollfeldern zu arbeiten

In der chinesischen Provinz Xinjiang sind offenbar mindestens 570.000 Menschen gezwungen, Baumwolle zu ernten. Dies wird vom US-amerikanischen Think Tank Center für globale Politik (CGP) unter Berufung auf Dokumente der US-Regierung berichtet. Die Provinz wird hauptsächlich von Uiguren bewohnt.

Die Zahlen beziehen sich daher auf das Jahr 2018, die Arbeiten sollen im Rahmen eines staatlichen Zwangsarbeitsprogramms durchgeführt worden sein. Laut dem “Süddeutsche Zeitung„Rund 85 Prozent der chinesischen Baumwolle werden in Xinjiang angebaut, was laut dem Bericht des Think Tanks mehr als einem Fünftel der weltweiten Produktion entspricht.

Experten warnen davor, dass die Zahl der Zwangsarbeiter “mehrere hunderttausend” höher sein könnte. Bereits im März hatte es Strategic Policy Institute aus Australien mehrere internationale Markenhersteller wie Adidas, Lücke und Nike beschuldigt, uigurische Zwangsarbeiter für ihre Produkte eingesetzt zu haben.