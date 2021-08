China verkürzt die Zeit, die Minderjährige für Online-Spiele aufwenden können

SHANGHAI, 30. August (Reuters) – Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben am Montag die Zeit, die Spieler unter 18 Jahren mit Online-Spielen verbringen können, an Freitagen, Wochenenden und Feiertagen auf eine Stunde reduziert, als Reaktion auf die zunehmende Spielsucht Medien berichteten.

Die von der National Administration of Press and Publications herausgegebenen Regeln besagen, dass Benutzer unter 18 Jahren an diesen Tagen nur von 20:00 bis 21:00 Uhr Ortszeit Spiele spielen können, so die Nachrichtenagentur Xinhua . .

Online-Glücksspielunternehmen dürfen ihnen außerhalb dieser Zeiten keine Spieldienste in irgendeiner Form anbieten und müssen sicherstellen, dass sie über Systeme zur Verifizierung von echten Namen verfügen, sagte die Regulierungsbehörde, die den Videospielmarkt des Landes beaufsichtigt.

Zuvor beschränkte China die Gesamtzeit, während der Minderjährige auf Online-Spiele zugreifen konnten, an Feiertagen auf drei Stunden oder an anderen Tagen auf eineinhalb Stunden.

Neue Regeln kommen inmitten Pekings umfassender Razzia gegen chinesische Technologiegiganten wie die Alibaba Group (9988.HK) und Tencent Holdings (0700.HK), was die Anleger verärgerte und die im In- und Ausland gehandelten chinesischen Aktien hämmerte. Weiterlesen

Die National Press and Publications Administration teilte Xinhua außerdem mit, dass sie die Häufigkeit und Intensität der Inspektionen von Online-Glücksspielunternehmen erhöhen werde, um sicherzustellen, dass sie Fristen und Suchtbekämpfung einführen.

Berichterstattung von Brenda Goh Redaktion von Alison Williams und Mark Potter

